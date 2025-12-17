Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года
17 декабря 2025, 14:00

Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года

Мариуполь. Иллюстративное фото: t.me/mariupolnow Мариуполь. Иллюстративное фото: t.me/mariupolnow

Российские администрации на временно оккупированных территориях Украины смогут изымать жилье украинцев в соответствии с новым законом, который подписал глава Кремля Владимир Путин. Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на текст документа, соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным 15 декабря и будет действовать до 2030 года.

Согласно закону, имущество с признаками «бесхозного» может признаваться собственностью оккупированных регионов или «муниципалитетов». Критерии такого признания будут определять сами оккупационные власти совместно с Росреестром и Росимуществом. При этом отсутствие установленного владельца или невозможность подтвердить данные по документам не считается препятствием для передачи недвижимости.

Конфискованное жилье предполагается использовать по нескольким направлениям. Его могут передавать гражданам России, проживающим на временно оккупированных территориях и утратившим жилье «в результате боевых действий, диверсий, терактов или актов агрессии против РФ». Кроме того, изъятые объекты могут использоваться как служебное жилье для госслужащих, военных, чиновников, сотрудников силовых структур, учителей и врачей.

Еще 19 ноября 2025 года Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект, сокращающий срок признания украинских документов на недвижимость — с 2028 года до 1 июля 2026 года. Однако ко второму чтению, состоявшемуся 9 декабря, в документ были внесены принципиальные изменения: передел жилья на оккупированных территориях разрешен до 2030 года — срока окончания пятого президентского срока Путина.

Закон существенно расширяет полномочия оккупационных администраций по признанию жилых объектов «бесхозными». В пояснительной записке прямо указано, что цель нововведений — ускорение «интеграции» оккупированных территорий и введение недвижимости «в хозяйственный оборот». Фактически это означает, что имущество украинцев, не принявших российское гражданство или не прошедших регистрацию в установленные сроки, может быть признано ничейным и передано муниципалитетам или регионам.

Риски утраты жилья сохраняются даже для тех украинцев, которые остались жить в оккупации и получили российские паспорта. В случае невыполнения требований Росреестра в сжатые сроки они также могут лишиться недвижимости.

9 декабря Госдума РФ приняла закон окончательно. Закон также предусматривает возможность передачи объектов в федеральную собственность, включая инфраструктуру и промышленные комплексы, ранее находившиеся под юрисдикцией Украины. Ключевым выгодоприобретателем становится ППК «Фонд развития территорий», который получает право сдавать имущество в аренду, продавать его, снижать стоимость объектов и совершать сделки без торгов по закрытым решениям специальной комиссии.

Во временно захваченном Россией Мариуполе местные жители ранее выступили с жалобой — их дома снесли без компенсации. 

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй

ТЕГИ

Люди
Владимир Путин
Прочее
жилье в Донецкой области бесхозное имущество Оккупированные территории

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:00
Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года
13:03
В Мелитополе доступ к пенсиям ограничили онлайн-записью
12:00
Шахты, заводы и логистика: Россия выстраивает военную экономику на захваченных территориях
20:55
Дроны атаковали оккупированный Донецк: над городом поднимался черный дым
14:55
В Крыму «национализировали» имущество Александра Усика: его обвинили в поддержке ВСУ
14:04
В Пологах погибла женщина: оккупанты заявляют об обстрелах
12:28
Фрески оккупантов и музей памяти: два разных Мариуполя
12:12
На ВОТ учителей оставляют без зарплат — данные ЦНС
10:32
Атака БПЛА по Донецку: выбиты окна на Киевском проспекте
09:35
ФСБ отчиталась о задержании 16-летнего подростка в Мариуполе по делу о «поджогах вышек связи»
21:59
Пушилин заявил, что «запустят электрички» между оккупированными Донецком, Мариуполем и Макеевкой
17:17
На ВОТ с 1 января истекает срок замены автономеров и документов
14:57
DeepState: за почти четыре года полномасштабной войны РФ оккупировала 23% Донецкой области
10:25
В захваченном Северскодонецке до сих пор нет отопления
17:47
БПЛА повредил фасад и окна дома в Буденновском районе Донецка
14:04
ВСУ ударили по Афипскому НПЗ и нефтебазе под Волгоградом — Генштаб
08:54
Взрывной волной выбило окна: последствия ночной атаки дронов в Донецке
13:18
В захваченном Мариуполе оккупанты признали «безхозными» еще 260 квартир
15:49
ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
все новости
14:09
ВСУ взяли под контроль 90% Купянска и отбили территории западнее Покровска – Сырский
14:00
Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года
13:43
Украинские военнослужащие эвакуировали последних жителей из поселка вблизи Часового Яра
13:33
Дроны «Небесной Кары» ликвидировали двух снайперов РФ
13:21
В Краматорске прекращает работу местная амбулатория
13:03
В Мелитополе доступ к пенсиям ограничили онлайн-записью
12:46
Российские войска ударили по двум жилым многоэтажкам в Запорожье, под завалами могут быть люди
12:27
Войска РФ за сутки атаковали населенные пункты Донетчины
12:23
На Покровском направлении солдаты РФ калечат себя — «АТЕШ»
12:04
В ВСУ ответили, в какие районы Мирнограда проникают российские войска
12:00
Шахты, заводы и логистика: Россия выстраивает военную экономику на захваченных территориях
11:22
Разведка ГУР: самолёты РФ избегают атак на катера из-за ракет
11:10
На оккупированной Луганщине поражен артиллерийский состав армии РФ
10:53
ВСУ ударили по НПЗ в Краснодарском крае РФ, известно о пожаре
10:52
Атака на спасателей в Дружковке: в ГСЧС рассказали о состоянии раненых
10:40
Россияне дронами повредили гражданскую инфраструктуру в Одесской области
10:28
Российские войска беспилотником атаковали спасателей, которые ехали на пожар в Дружковке: есть раненые
10:27
В Сочи задержали отца и дочь, которые якобы собирались воевать за Украину
10:10
«Шахеды» ночью атаковали Краматорск: в городе повреждены более двух десятков домов
09:59
Силы ПВО сбили 37 из 69 БПЛА
все новости
ВИДЕО
Удар по снайперу ВС РФ. Дроны «Небесной Кары» ликвидировали двух снайперов РФ
17 декабря, 13:33
Амбулатория в Краматорске закрылась. Фото: скриншот В Краматорске прекращает работу местная амбулатория
17 декабря, 13:21
Россияне атаковали Запорожье. Фото: Иван Федоров Российские войска ударили по двум жилым многоэтажкам в Запорожье, под завалами могут быть люди
17 декабря, 12:46
Российский штурм под Добропольем. Фото: кадр из видео «Азов» отбил наступление российских войск под Добропольем: уничтожена штурмовая группа оккупантов
17 декабря, 09:25
Удар по колонне российской бронетехники на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские десантники разбили колонну бронетехники и отбили массированный штурм армии РФ на Покровском направлении
17 декабря, 08:46
Дым после атаки на оккупированный Донецке. Фото: кадр из видео Дроны атаковали оккупированный Донецк: над городом поднимался черный дым
16 декабря, 20:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор