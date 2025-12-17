Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года

Мариуполь. Иллюстративное фото: t.me/mariupolnow

Российские администрации на временно оккупированных территориях Украины смогут изымать жилье украинцев в соответствии с новым законом, который подписал глава Кремля Владимир Путин. Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на текст документа, соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным 15 декабря и будет действовать до 2030 года.



Согласно закону, имущество с признаками «бесхозного» может признаваться собственностью оккупированных регионов или «муниципалитетов». Критерии такого признания будут определять сами оккупационные власти совместно с Росреестром и Росимуществом. При этом отсутствие установленного владельца или невозможность подтвердить данные по документам не считается препятствием для передачи недвижимости.



Конфискованное жилье предполагается использовать по нескольким направлениям. Его могут передавать гражданам России, проживающим на временно оккупированных территориях и утратившим жилье «в результате боевых действий, диверсий, терактов или актов агрессии против РФ». Кроме того, изъятые объекты могут использоваться как служебное жилье для госслужащих, военных, чиновников, сотрудников силовых структур, учителей и врачей.



Еще 19 ноября 2025 года Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект, сокращающий срок признания украинских документов на недвижимость — с 2028 года до 1 июля 2026 года. Однако ко второму чтению, состоявшемуся 9 декабря, в документ были внесены принципиальные изменения: передел жилья на оккупированных территориях разрешен до 2030 года — срока окончания пятого президентского срока Путина.



Закон существенно расширяет полномочия оккупационных администраций по признанию жилых объектов «бесхозными». В пояснительной записке прямо указано, что цель нововведений — ускорение «интеграции» оккупированных территорий и введение недвижимости «в хозяйственный оборот». Фактически это означает, что имущество украинцев, не принявших российское гражданство или не прошедших регистрацию в установленные сроки, может быть признано ничейным и передано муниципалитетам или регионам.



Риски утраты жилья сохраняются даже для тех украинцев, которые остались жить в оккупации и получили российские паспорта. В случае невыполнения требований Росреестра в сжатые сроки они также могут лишиться недвижимости.



9 декабря Госдума РФ приняла закон окончательно. Закон также предусматривает возможность передачи объектов в федеральную собственность, включая инфраструктуру и промышленные комплексы, ранее находившиеся под юрисдикцией Украины. Ключевым выгодоприобретателем становится ППК «Фонд развития территорий», который получает право сдавать имущество в аренду, продавать его, снижать стоимость объектов и совершать сделки без торгов по закрытым решениям специальной комиссии.

Во временно захваченном Россией Мариуполе местные жители ранее выступили с жалобой — их дома снесли без компенсации.

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй