Пушилин заявил, что «запустят электрички» между оккупированными Донецком, Мариуполем и Макеевкой

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин на вокзале оккупированного Мариуполя. Фото: Пушилин в Телеграм

15 декабря глава группировки «ДНР» Денис Пушилин вместе с министром транспорта РФ Андреем Никитиным осмотрели «мощности» железнодорожного вокзала оккупированного Мариуполя. Об этом стало известно из заявления Пушилина.



По его словам, железнодорожная инфраструктура захваченной части региона якобы «готова к работе».



«Начнем с пригородного сообщения. Прорабатывается запуск электричек между Донецком и Мариуполем, а также между Донецком и Макеевкой», – заявил глава группировки «ДНР».



Стоит отметить, что с начала оккупации части Донецкой области захватчики так и не смогли наладить железнодорожное сообщение. Например, вокзал в Донецке с 2014 года стоял законсервированным и не работал, а в мае 2025-го оккупанты «похвастались» прибытием туда одной электрички из захваченного Дебальцево.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе подрядчики из РФ планируют возвести четыре ЖК на месте разрушенных домов.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко