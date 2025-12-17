Российские войска ударили по двум жилым многоэтажкам в Запорожье, под завалами могут быть люди

Россияне атаковали Запорожье. Фото: Иван Федоров

В среду, 17 декабря, российские оккупационные войска нанесли удары по прифронтовому Запорожью. Было попадание в жилые дома. Пока информации о пострадавших и жертвах нет. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.



«В областном центре попал по двум жилым домам. Предварительно под завалами могут быть люди», — отметил он.



Кроме того, по словам Федорова, в Кушугумской громаде получила ранения женщина. Медики оказывают необходимую помощь.



Ранее мы писали, что вечером 16 декабря российские оккупанты FPV-дроном атаковали спасателей, когда они ехали на вызов о пожаре в городе Дружковка.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»