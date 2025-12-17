Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские войска ударили по двум жилым многоэтажкам в Запорожье, под завалами могут быть люди
17 декабря 2025, 12:46

Российские войска ударили по двум жилым многоэтажкам в Запорожье, под завалами могут быть люди

Россияне атаковали Запорожье. Фото: Иван Федоров Россияне атаковали Запорожье. Фото: Иван Федоров

В среду, 17 декабря, российские оккупационные войска нанесли удары по прифронтовому Запорожью. Было попадание в жилые дома. Пока информации о пострадавших и жертвах нет. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«В областном центре попал по двум жилым домам. Предварительно под завалами могут быть люди», — отметил он.

Кроме того, по словам Федорова, в Кушугумской громаде получила ранения женщина.  Медики оказывают необходимую помощь. 

Ранее мы писали, что вечером 16 декабря российские оккупанты FPV-дроном атаковали спасателей, когда они ехали на вызов о пожаре в городе Дружковка.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Иван Федоров
Места
Запорожье
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:00
Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года
13:03
В Мелитополе доступ к пенсиям ограничили онлайн-записью
12:00
Шахты, заводы и логистика: Россия выстраивает военную экономику на захваченных территориях
20:55
Дроны атаковали оккупированный Донецк: над городом поднимался черный дым
14:55
В Крыму «национализировали» имущество Александра Усика: его обвинили в поддержке ВСУ
14:04
В Пологах погибла женщина: оккупанты заявляют об обстрелах
12:28
Фрески оккупантов и музей памяти: два разных Мариуполя
12:12
На ВОТ учителей оставляют без зарплат — данные ЦНС
10:32
Атака БПЛА по Донецку: выбиты окна на Киевском проспекте
09:35
ФСБ отчиталась о задержании 16-летнего подростка в Мариуполе по делу о «поджогах вышек связи»
21:59
Пушилин заявил, что «запустят электрички» между оккупированными Донецком, Мариуполем и Макеевкой
17:17
На ВОТ с 1 января истекает срок замены автономеров и документов
14:57
DeepState: за почти четыре года полномасштабной войны РФ оккупировала 23% Донецкой области
10:25
В захваченном Северскодонецке до сих пор нет отопления
17:47
БПЛА повредил фасад и окна дома в Буденновском районе Донецка
14:04
ВСУ ударили по Афипскому НПЗ и нефтебазе под Волгоградом — Генштаб
08:54
Взрывной волной выбило окна: последствия ночной атаки дронов в Донецке
13:18
В захваченном Мариуполе оккупанты признали «безхозными» еще 260 квартир
15:49
ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
15:01
Суд в Славянске рассмотрит дело о пытках в горловской колонии
14:51
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: их было слышно в нескольких районах города
08:58
В оккупированной Евпатории усилили проверки на блокпостах
17:14
На оккупированных территориях Донбасса работает менее 20 шахт
17:05
На оккупированной Донетчине к 22 годам колонии приговорили сержанта «Азова»: его обвиняют в «расстреле» жителя Мариуполя
15:47
Львова-Белова приехала на оккупированную Донетчину и заявила, что «в России нет насильно депортированных детей и почти нет сирот на Донбассе»
15:35
В Донецке и на ВОТ Херсонщины перестало работать приложение банка «ПСБ»
09:40
«МВД» задержало временного главу оккупационной администрации Снежного: его подозревают в масштабной коррупции
16:28
Жители оккупированного Донецка жалуются на отсутствие тепла в квартирах
16:00
Река Лугань превратилась в токсический коллектор
все новости
14:09
ВСУ взяли под контроль 90% Купянска и отбили территории западнее Покровска – Сырский
14:00
Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года
13:43
Украинские военнослужащие эвакуировали последних жителей из поселка вблизи Часового Яра
13:33
Дроны «Небесной Кары» ликвидировали двух снайперов РФ
13:21
В Краматорске прекращает работу местная амбулатория
13:03
В Мелитополе доступ к пенсиям ограничили онлайн-записью
12:46
Российские войска ударили по двум жилым многоэтажкам в Запорожье, под завалами могут быть люди
12:27
Войска РФ за сутки атаковали населенные пункты Донетчины
12:23
На Покровском направлении солдаты РФ калечат себя — «АТЕШ»
12:04
В ВСУ ответили, в какие районы Мирнограда проникают российские войска
12:00
Шахты, заводы и логистика: Россия выстраивает военную экономику на захваченных территориях
11:22
Разведка ГУР: самолёты РФ избегают атак на катера из-за ракет
11:10
На оккупированной Луганщине поражен артиллерийский состав армии РФ
10:53
ВСУ ударили по НПЗ в Краснодарском крае РФ, известно о пожаре
10:52
Атака на спасателей в Дружковке: в ГСЧС рассказали о состоянии раненых
10:40
Россияне дронами повредили гражданскую инфраструктуру в Одесской области
10:28
Российские войска беспилотником атаковали спасателей, которые ехали на пожар в Дружковке: есть раненые
10:27
В Сочи задержали отца и дочь, которые якобы собирались воевать за Украину
10:10
«Шахеды» ночью атаковали Краматорск: в городе повреждены более двух десятков домов
09:59
Силы ПВО сбили 37 из 69 БПЛА
09:40
Украинские войска продвинулись в Мирнограде и под Покровском – ISW
09:25
«Азов» отбил наступление российских войск под Добропольем: уничтожена штурмовая группа оккупантов
09:07
Российские оккупанты за сутки обстреляли несколько городов Донетчины: погиб один человек, еще четыре – пострадали
08:57
Российские войска из РСЗО ударили по Славянску: повреждены склады и здания предприятий
08:46
Украинские десантники разбили колонну бронетехники и отбили массированный штурм армии РФ на Покровском направлении
22:51
Войска России атаковали Константиновку и Дружковку: погиб один человек, еще четыре – ранены
21:56
Украинская армия ударила по колонне ЗРК С-400 в Белгородской области: уничтожены ракеты и пусковые установки
21:27
Российские войска оккупировали Серебрянку и продвинулись в Северске на Донетчине – DeepState
20:55
Дроны атаковали оккупированный Донецк: над городом поднимался черный дым
19:58
Дружковка полностью осталась без воды
все новости
ВИДЕО
Удар по снайперу ВС РФ. Дроны «Небесной Кары» ликвидировали двух снайперов РФ
17 декабря, 13:33
Амбулатория в Краматорске закрылась. Фото: скриншот В Краматорске прекращает работу местная амбулатория
17 декабря, 13:21
Россияне атаковали Запорожье. Фото: Иван Федоров Российские войска ударили по двум жилым многоэтажкам в Запорожье, под завалами могут быть люди
17 декабря, 12:46
Российский штурм под Добропольем. Фото: кадр из видео «Азов» отбил наступление российских войск под Добропольем: уничтожена штурмовая группа оккупантов
17 декабря, 09:25
Удар по колонне российской бронетехники на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские десантники разбили колонну бронетехники и отбили массированный штурм армии РФ на Покровском направлении
17 декабря, 08:46
Дым после атаки на оккупированный Донецке. Фото: кадр из видео Дроны атаковали оккупированный Донецк: над городом поднимался черный дым
16 декабря, 20:55

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор