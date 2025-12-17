Украинские десантники разбили колонну бронетехники и отбили массированный штурм армии РФ на Покровском направлении

Удар по колонне российской бронетехники на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Российские войска предприняли попытку массированного штурма с использованием бронированной техники на Покровском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.



Под прикрытием тумана оккупанты попытались атаковать позиции 46-й аэромобильной бригады ВСУ, применив до 10 единиц бронетехники и несколько десятков пехотинцев.



«Однако движение противника было заранее обнаружено. Благодаря слаженной работе наших инженеров, артиллеристов, подразделений беспилотных систем вместе со смежными подразделениями штурм удалось отбить», – рассказали в ДШВ.



Всего в ходе боя уничтожены два танка, две БМП, одна МТЛБ и два квадроцикла. Поражены также боевая бронированная машина и автомобиль. Ликвидированы 49 захватчиков, еще пять – ранены.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко