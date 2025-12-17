Дроны «Небесной Кары» ликвидировали двух снайперов РФ

Батальон Беспилотных Систем «Небесная Кара» 54 ОМБр опубликовал видео ликвидации двух снайперов российских войск.
«Двое вражеских снайперов решили устроить засаду. Но забыли — у нас глаза везде», — отмечают в батальоне.
Согласно сообщению, пилот дронов оперативно отреагировал на данные разведки. В результате один снайпер был нейтрализован сразу, второй попытался уйти, но был ликвидирован недалеко от позиции.
По данным Генштаба ВСУ, всего за последние сутки потери российских захватчиков составили 1730 человек.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
