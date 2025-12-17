Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Дроны «Небесной Кары» ликвидировали двух снайперов РФ
17 декабря 2025, 13:33

Удар по снайперу ВС РФ. Удар по снайперу ВС РФ.

Батальон Беспилотных Систем «Небесная Кара» 54 ОМБр опубликовал видео ликвидации двух снайперов российских войск.

«Двое вражеских снайперов решили устроить засаду. Но забыли — у нас глаза везде», — отмечают в батальоне.

Согласно сообщению, пилот дронов оперативно отреагировал на данные разведки. В результате один снайпер был нейтрализован сразу, второй попытался уйти, но был ликвидирован недалеко от позиции.



По данным Генштаба ВСУ, всего за последние сутки потери российских захватчиков составили 1730 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

