ВСУ ударили по Афипскому НПЗ и нефтебазе под Волгоградом — Генштаб

Скриншот. Источник: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по объектам противника в России и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.



Как отмечается, в рамках мер по снижению наступательного потенциала врага и осложнению логистического обеспечения российских оккупационных войск поражены мощности Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ.

В районе цели зафиксированы взрывы и масштабный пожар, степень ущерба уточняется. Кроме того, под удар попала нефтебаза «Урюпинская» в Волгоградской области России. На объекте также отмечены взрывы и возгорание.



Удары нанесены и по ряду военных целей на временно оккупированных территориях Украины. В Донецкой области поражены станция радиоэлектронной борьбы «Волна-2», два пункта управления подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов, еще одна станция РЭБ, а также радиолокационная станция «Имбирь».

На ВОТ Запорожской области под удары попали зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» и вражеская лаборатория беспилотных комплексов.



Во временно оккупированном Крыму украинские военные поразили две базы горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию «Каста-2Е2» и дорогостоящий элемент систем ПВО С-300/С-400 — радиолокационную станцию 96Л6Е. Уровень повреждений по всем объектам уточняется.



В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны Украины и дальше будут проводить комплекс мер, направленных на ослабление наступательных возможностей российских оккупационных войск и принуждение РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в ночь на 12 декабря украинские военнослужащие поразили цели российских войск в Донецкой области с использованием ударных БПЛА FP-2.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»