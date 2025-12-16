Дроны атаковали оккупированный Донецк: над городом поднимался черный дым

Дым после атаки на оккупированный Донецке. Фото: кадр из видео

16 декабря беспилотники атаковали оккупированный Донецк. Об этом сообщили в местных пророссийских пабликах.



Там утверждают, что в городе работала российская ПВО. В Донецке прогремели взрывы.



Судя по опубликованным видео, после атаки над городом начал подниматься черный дым.



В Телеграм-канале Exilenova+ заявили, что дрон FP-2 «нашел свою цель».



Оккупационный «мэр» Донецка Алексей Кулемзин подтвердил атаку и взрывы в городе.



После 20:00, как заявляют в местных пророссийских пабликах, захваченную Донетчину снова атакуют БПЛА.

Напомним, что 15 декабря беспилотники также атаковали оккупированные Донецк и Макеевку, в городах прогремели взрывы.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко