Дроны атаковали оккупированный Донецк: над городом поднимался черный дым

16 декабря беспилотники атаковали оккупированный Донецк. Об этом сообщили в местных пророссийских пабликах.
Там утверждают, что в городе работала российская ПВО. В Донецке прогремели взрывы.
Судя по опубликованным видео, после атаки над городом начал подниматься черный дым.
В Телеграм-канале Exilenova+ заявили, что дрон FP-2 «нашел свою цель».
Оккупационный «мэр» Донецка Алексей Кулемзин подтвердил атаку и взрывы в городе.
После 20:00, как заявляют в местных пророссийских пабликах, захваченную Донетчину снова атакуют БПЛА.
Напомним, что 15 декабря беспилотники также атаковали оккупированные Донецк и Макеевку, в городах прогремели взрывы.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко