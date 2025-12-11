В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса

Российский депутат Андрей Свинцов выступил за блокировку Google. Скриншот

Российские власти вновь заговорили о возможной блокировке сервисов Google. 11 декабря депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что компания «хранит персональные данные за пределами России», что, по его словам, представляет «угрозу» для граждан и бизнеса. Российские медиа активно распространяют это заявление, подавая его как необходимость «защиты данных».

Свинцов утверждает, что власти могут замедлить работу Google и «ряда других сервисов», чтобы пользователи успели перейти на российские аналоги. При этом в РФ уже обсуждают полную блокировку Google на фоне многомиллиардных штрафов от Роскомнадзора — в 2025 году их сумма превысила 35 млрд рублей.



Ранее Россия уже закрыла доступ к Google News и схожим сервисам под предлогом «недостоверного контента» о войне против Украины. Ограничены и другие функции: еще с 2022 года Google перестал создавать новые аккаунты для пользователей из России и отключил рекламные сервисы.

Что это означает для украинцев на оккупированных территориях

Если блокировка будет доведена до конца, она непосредственно ударит по украинцам, живущим в оккупации, — ведь именно российские правила и ограничения действуют там в сфере интернета.

Доступ к информации может резко сузиться. Google — один из немногих источников, через которые жители оккупированных районов могут получать объективные новости и проверенные данные, обходя российскую пропаганду.



Под угрозой YouTube. Для многих украинцев в оккупации это главный инструмент связи с украинским медиапространством, независимыми блогерами и журналистами.

Проблемы с Android-устройствами. Хотя телефоны на Android продолжат работать автономно, без Google Play пользователи столкнутся с трудностями при установке приложений и обновлений. Это особенно критично для тех, кто использует смартфон для связи, работы или доступа к украинским сервисам.

Фактически блокировка Google в России может стать еще одним инструментом информационной изоляции людей на оккупированных территориях, ограничивая их доступ к независимым новостям и альтернативным источникам информации.

Член общественной палаты РФ Екатерина Мизулина сегодня заявила, что каждый второй ребенок хочет покинуть страну из-за решений о блокировке платформ.

Напомним, Роскомнадзор начал поэтапно ограничивать работу WhatsApp на территории РФ и официально допустил его полную блокировку.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»