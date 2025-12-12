ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС. Фото: скриншот

На территории временно оккупированного Крыма 10 и 11 декабря было очень громко. Военнослужащие поразили военно-транспортный самолет Ан-26. Также уничтожены две радиолокационные системы: РЛС 55Ж6М «Небо-М» и РЛС 64Н6Е. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МОУ.



«Захватчики готовились к взлету на многоцелевом военно-транспортном самолете Ан-26 и уже даже запустили двигатели, однако совершить незаконный полет экипажа российских оккупантов строго запретили мастера спецподразделения ГУР МО Украины «Призраки» — ударили филигранно в левый турбовинтовой», — говорится в сообщении.



Кроме того, в результате очередного авиарейда во временно оккупированный Крым военнослужащие успешно поразили две дорогостоящие радиолокационные системы — РЛС 55Ж6М «Небо-М» и РЛС 64Н6Е.



Ранее мы писали, что в аннексированном Крыму вечером в четверг, 11 декабря, были слышны взрывы, регион попал под атаку беспилотников.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»