Войска РФ за сутки атаковали населенные пункты Донетчины

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

Российская армия за минувшие сутки, 16 декабря, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. Один человек погиб и четверо получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«За 16 декабря полиция зафиксировала 1 661 вражеский удар по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились 5 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Николаевка, Славянск», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что разрушены 14 гражданских объектов.



Россияне атаковали Дружковку FPV-дронами — один человек погиб, еще двое людей получили ранения. Повреждены 5 гражданских автомобилей.





По Константиновке армия РФ била дронами и артиллерией – ранены двое людей.



Дронами ударили по Краматорску, повреждено 2 дома, медучреждение.



В Славянске в результате обстрела из РСЗО разрушено предприятие.



По Николаевке оккупанты ударили беспилотником «Герань-2», повредили нежилое помещение.



Ранее мы писали, что за 16 декабря россияне убили одного жителя Донецкой области – в городе Дружковка.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»