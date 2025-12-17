Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Войска РФ за сутки атаковали населенные пункты Донетчины
17 декабря 2025, 12:27

Войска РФ за сутки атаковали населенные пункты Донетчины

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

Российская армия за минувшие сутки, 16 декабря, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. Один человек погиб и четверо получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

«За 16 декабря полиция зафиксировала 1 661 вражеский удар по линии фронта и жилому сектору. Под огнем находились 5 населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Николаевка, Славянск», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что разрушены 14 гражданских объектов.

Россияне атаковали Дружковку FPV-дронами — один человек погиб, еще двое людей получили ранения. Повреждены 5 гражданских автомобилей.



По Константиновке армия РФ била дронами и артиллерией – ранены двое людей.

Дронами ударили по Краматорску, повреждено 2 дома, медучреждение.

В Славянске в результате обстрела из РСЗО разрушено предприятие.

По Николаевке оккупанты ударили беспилотником «Герань-2», повредили нежилое помещение.

Ранее мы писали, что за 16 декабря россияне убили одного жителя Донецкой области – в городе Дружковка.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область
События
Война
Организации
Полиция
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:00
Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года
13:03
В Мелитополе доступ к пенсиям ограничили онлайн-записью
12:00
Шахты, заводы и логистика: Россия выстраивает военную экономику на захваченных территориях
20:55
Дроны атаковали оккупированный Донецк: над городом поднимался черный дым
14:55
В Крыму «национализировали» имущество Александра Усика: его обвинили в поддержке ВСУ
14:04
В Пологах погибла женщина: оккупанты заявляют об обстрелах
12:28
Фрески оккупантов и музей памяти: два разных Мариуполя
12:12
На ВОТ учителей оставляют без зарплат — данные ЦНС
10:32
Атака БПЛА по Донецку: выбиты окна на Киевском проспекте
09:35
ФСБ отчиталась о задержании 16-летнего подростка в Мариуполе по делу о «поджогах вышек связи»
21:59
Пушилин заявил, что «запустят электрички» между оккупированными Донецком, Мариуполем и Макеевкой
17:17
На ВОТ с 1 января истекает срок замены автономеров и документов
14:57
DeepState: за почти четыре года полномасштабной войны РФ оккупировала 23% Донецкой области
10:25
В захваченном Северскодонецке до сих пор нет отопления
17:47
БПЛА повредил фасад и окна дома в Буденновском районе Донецка
14:04
ВСУ ударили по Афипскому НПЗ и нефтебазе под Волгоградом — Генштаб
08:54
Взрывной волной выбило окна: последствия ночной атаки дронов в Донецке
13:18
В захваченном Мариуполе оккупанты признали «безхозными» еще 260 квартир
15:49
ГУР в аннексированном Крыму уничтожило самолет Ан-26 и две РЛС
15:47
В РФ грозят блокировкой Google: риск изоляции для украинцев в оккупации Донбасса
все новости
14:09
ВСУ взяли под контроль 90% Купянска и отбили территории западнее Покровска – Сырский
14:00
Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года
13:43
Украинские военнослужащие эвакуировали последних жителей из поселка вблизи Часового Яра
13:33
Дроны «Небесной Кары» ликвидировали двух снайперов РФ
13:21
В Краматорске прекращает работу местная амбулатория
13:03
В Мелитополе доступ к пенсиям ограничили онлайн-записью
12:46
Российские войска ударили по двум жилым многоэтажкам в Запорожье, под завалами могут быть люди
12:27
Войска РФ за сутки атаковали населенные пункты Донетчины
12:23
На Покровском направлении солдаты РФ калечат себя — «АТЕШ»
12:04
В ВСУ ответили, в какие районы Мирнограда проникают российские войска
12:00
Шахты, заводы и логистика: Россия выстраивает военную экономику на захваченных территориях
11:22
Разведка ГУР: самолёты РФ избегают атак на катера из-за ракет
11:10
На оккупированной Луганщине поражен артиллерийский состав армии РФ
10:53
ВСУ ударили по НПЗ в Краснодарском крае РФ, известно о пожаре
10:52
Атака на спасателей в Дружковке: в ГСЧС рассказали о состоянии раненых
10:40
Россияне дронами повредили гражданскую инфраструктуру в Одесской области
10:28
Российские войска беспилотником атаковали спасателей, которые ехали на пожар в Дружковке: есть раненые
10:27
В Сочи задержали отца и дочь, которые якобы собирались воевать за Украину
10:10
«Шахеды» ночью атаковали Краматорск: в городе повреждены более двух десятков домов
09:59
Силы ПВО сбили 37 из 69 БПЛА
все новости
ВИДЕО
Удар по снайперу ВС РФ. Дроны «Небесной Кары» ликвидировали двух снайперов РФ
17 декабря, 13:33
Амбулатория в Краматорске закрылась. Фото: скриншот В Краматорске прекращает работу местная амбулатория
17 декабря, 13:21
Россияне атаковали Запорожье. Фото: Иван Федоров Российские войска ударили по двум жилым многоэтажкам в Запорожье, под завалами могут быть люди
17 декабря, 12:46
Российский штурм под Добропольем. Фото: кадр из видео «Азов» отбил наступление российских войск под Добропольем: уничтожена штурмовая группа оккупантов
17 декабря, 09:25
Удар по колонне российской бронетехники на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские десантники разбили колонну бронетехники и отбили массированный штурм армии РФ на Покровском направлении
17 декабря, 08:46
Дым после атаки на оккупированный Донецке. Фото: кадр из видео Дроны атаковали оккупированный Донецк: над городом поднимался черный дым
16 декабря, 20:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор