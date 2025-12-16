В Крыму «национализировали» имущество Александра Усика: его обвинили в поддержке ВСУ

Украинский боксер Александр Усик. Фото из открытых источников

Оккупационные власти Крыма расширили перечень так называемых «национализированных» активов, включив в него имущество 84 физических и юридических лиц, которых обвиняют в «сотрудничестве с Киевом», ведении бизнеса на полуострове и «враждебном отношении к России».



В этот список попало и имущество украинского боксера Александр Усик. Его обвинили в «поддержке нацистской идеологии» и использовании доходов, полученных в Крыму, для помощи Украине.



«Глава крымского парламента» Владимир Константинов заявил, что Усик «систематически осуждал СВО», занимался сбором средств для ВСУ и направлял заработанные на полуострове деньги «на поддержку украинских нацистов».



Александр Усик родился в Симферополе и в Крыму начинал свою боксерскую карьеру. Первое публичное упоминание о наличии у спортсмена имущества на полуострове в контексте «национализации» датируется 15 декабря 2025 года — тогда оккупационные власти впервые включили его в соответствующие списки.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»