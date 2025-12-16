Фото: ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины ситуация с оплатой труда педагогов продолжает стремительно ухудшаться. Учителей фактически оставляют без стабильных зарплат, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) со ссылкой на собственные источники.



По данным ЦНС, на фоне заявлений министра просвещения РФ Сергея Кравцова об «объективных трудностях» и призывов «ещё подождать», проблемы в сфере образования на ВОТ приобрели хронический характер.



Оккупационные администрации декларируют «выравнивание зарплат» и интеграцию школ в российскую образовательную систему, однако на практике педагоги сталкиваются с постоянными задержками выплат, урезанием надбавок и непрозрачным механизмом начислений.



Источники отмечают, что в соседних школах размер зарплат может существенно отличаться, а реальный уровень доходов стремительно снижается из-за инфляции и роста цен на базовые товары. При этом значительная часть выплат фактически привязана к лояльности — участию в пропагандистских мероприятиях, внедрению российских программ и давлению на учеников и родителей.



Отказ от выполнения таких требований или пассивное сопротивление нередко приводит к лишению премий, административному давлению и созданию условий, при которых учителя вынуждены увольняться.



Аналитики ЦНС подчёркивают, что происходящее не является случайностью. Речь идёт о системном недофинансировании социальной сферы, дефиците бюджетных ресурсов и второстепенном отношении оккупационных властей к образованию. Публичные заявления о «сложном наследии» и будущих реформах, по их мнению, лишь прикрывают отсутствие реальной политики поддержки педагогов.



В результате на временно оккупированных территориях формируется кадровый кризис в сфере образования: опытные учителя покидают школы, а те, кто остаётся, работают в условиях фактического выживания. В ЦНС предупреждают, что оккупационные власти сознательно используют образование как инструмент контроля и пропаганды, жертвуя базовыми социальными гарантиями.



При отсутствии системных решений ситуация с зарплатами педагогов, по прогнозам, будет и дальше ухудшаться, а образование на ВОТ окончательно утратит социальную функцию.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»