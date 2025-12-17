В Краматорске прекращает работу местная амбулатория

Амбулатория в Краматорске закрылась. Фото: скриншот

В прифронтовом городе Краматорск в Донецкой области закрылась амбулатория №7. Российские войска полностью разрушили медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



Амбулатория находится на улице Екатерины Билокур, 1А.



Жителям позже сообщат, куда обращаться пациентам, которые обслуживались в этой амбулатории раньше, а также напомнили, что для записи к семейному врачу в Краматорске можно обратиться за номерами call-центра: 050-357-07-05, 095-274-18-02, 42-00-98.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»