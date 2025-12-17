В ВСУ ответили, в какие районы Мирнограда проникают российские войска

Ситуация в Мирнограде. Фото: карта DeepState

В Мирнограде Донецкой области украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют российских военных на подступах к городу. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



По словам военных, фиксируются единичные случаи инфильтрации ВС РФ в юго-восточные районы Мирнограда.



«Однако украинские воины обнаруживают и ликвидируют противника. Организовываются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации», – отметили в ГВ «Восток».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко