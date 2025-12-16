Фрески оккупантов и музей памяти: два разных Мариуполя

Макет разрушенного Мариуполя в музее Мариупольского госуниверситете. Фото автора

На фоне тотальной «мурализации» оккупированного Мариуполя российскими властями, где фасады зданий превращают в носители лозунгов вроде «Отечество, семья, вера», особенно разительно выглядит деятельность релоцированного в Киев Мариупольский государственный университет.

Пока в захваченном городе стены бывших образовательных и культурных объектов используют для навязывания идеологии, университет хранит и документирует правду о военных преступлениях, совершенных Россией против жителей Мариуполя.



Новое панно на здании оккупированного кампуса, размещенное после «реставрации» разрушений 2022 года, стало частью масштабной пропагандистской кампании РФ.

Фото: Центр изучения оккупации

Под прикрытием «патриотического воспитания» студентов оккупационные администрации внедряют визуальные образы с военными, флагами и псевдотрадиционными ценностями. В Украине эти действия расценивают как осквернение города, пережившего одну из самых трагических страниц войны.

Совсем иной смысл сегодня имеет Мариупольский госуниверситет в Киеве. Здесь недавно прошел практический воркшоп, посвященный фиксации военных преступлений, организованный при участии Institute for War & Peace Reporting. Будущие журналисты, юристы и правозащитники изучали сбор свидетельств, документирование преступлений, расследования и судебные процессы.

Как подчеркивают организаторы, «это не просто юридические процедуры, а долгий путь к справедливости». Место проведения воркшопа выбрано не случайно. Именно Мариуполь понес одни из наибольших потерь в результате российской агрессии: массовые убийства мирных жителей, пытки, похищения и незаконное удержание гражданских лиц стали следствием систематических нарушений международного права.

Эту правду сохраняет и музей Мариупольского государственного университета. Его экспозиции рассказывают о преступлениях российских оккупантов против мирного населения. Музей истории и археологии университета был открыт в 2016 году, однако во время полномасштабного вторжения РФ его фонд — более 500 экспонатов — был уничтожен.

После релокации в Киев академическое сообщество приняло решение восстановить музей как пространство памяти. Центральное место в экспозиции занимает макет здания Мариупольский драматический театр в масштабе 1:150.

Он воссоздает облик архитектурного памятника до 16 марта 2022 года — дня, когда российские войска нанесли по нему разрушительный удар. Макет, выполненный из гипса и стекла, стал символом уничтоженных объектов культурного наследия Украины и напоминанием о десятках тысяч убитых мирных жителей, в том числе тех, кто погиб в стенах театра.

В то время как оккупационная власть превращает Мариуполь в витрину пропаганды, Мариупольский государственный университет в изгнании остается пространством памяти — о разрушенном городе, его жителях и преступлениях, которые не имеют срока давности.

Макет Мариупольского драмтеатра до 2022 года. Фото автора

Обломки от люстры из разрушенного Мариупольского драмтеатра — свидетели военных преступлений РФ. Фото автора

Макет разрушенного Мариуполя в 2022 году. Фото автора





Свидетельства оккупации. Фото автора



Свидетельство оккупации. Фото автора



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»