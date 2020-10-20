Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Гимн Украины на «Донбасс Арене», амнистия и экономические льготы. Что Зеленский сказал Верховной Раде о завершении войны

20 октября 2020, 13:19

Гимн Украины на «Донбасс Арене», амнистия и экономические льготы. Что Зеленский сказал Верховной Раде о завершении войны

Фото: пресс-служба президента Украины Фото: пресс-служба президента Украины

Сегодня, 20 октября, президент Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутренней и внешней политике Украины. Мероприятие должно было состояться еще в апреле, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. В своем выступлении Зеленский определил направление, в котором продолжит двигаться страна, а также провел ревизию обещаний из своей предвыборной программы 2019 года.

Значительная часть послания главы государства была посвящена проблеме урегулирования конфликта на востоке Украины. «Новости Донбасса» публикуют этот отрывок.

Вернемся непосредственно к ней — к [предвыборной] программе. Пункт, который не был первым, но является самым главным для меня и, убежден, для всех украинцев, это завершение войны на Донбассе, наступление мира, возвращение наших людей и возвращение наших территорий.

Мы разблокировали Нормандский процесс, заблокированный с 2016 года. Удалось освободить и вернуть родным 136 наших людей. Это наши моряки, это Олег Сенцов, Эдем Бекиров, Александр Кольченко, Станислав Асеев и многие другие. Мы боремся за каждого украинца — и военного, и гражданского. Для меня человек — самая высокая ценность. И каждый гражданин должен знать: я — украинец, и мое государство меня не оставит.

Процесс освобождения наших граждан продолжается, мы помним о всех, кто до сих пор находится в плену, и делаем все для их возвращения.

Читайте также:

У Зеленского говорят о наличии «мирного плана» по Донбассу. Почему его подробности нe раскрывают?

27 июля было объявлено о прекращении огня. Сегодня режим тишины длится 86-й день подряд — дольше всего за годы войны.

Идеален ли он? Нет. Есть ли нарушения? Да. Есть ли попытки его сорвать? Безусловно. Но надо признать — количество выстрелов существенно уменьшилось. За все эти дни мы имеем одну боевую потерю. Это больно. Но то, что появились дни, недели и даже уже месяцы, когда мы не хороним своих героев, когда не плачут матери и дети, — дает нам надежду. Когда местные жители говорят, что не слушают новости о «тишине», потому что слышат реальную тишину, — это дает надежду.

Европейский Союз, США, Канада, Великобритания, Турция и другие наши партнеры продолжают неизменную поддержку Украины.

Наши дипломаты непрерывно работают для подготовки следующего Нормандского саммита в Берлине. Мы ждем его скорейшего проведения и продолжения диалога и движения для наступления в Украине желаемого мира.

Мы не забываем, что и в Крыму, и на оккупированном Донбассе живут наши граждане. И мы должны заботиться о них и бороться за них.

Мы восстановили мост и дорогу в Станице Луганской, решили вопрос о питьевой воде на Донбассе.

Мы строим новые и удобные, современные КПВВ, в том числе и на границе с Крымом. Сверхважно, какую Украину видят наши граждане, пересекая временную границу. Мы делаем все, чтобы они видели ее освещенной, асфальтированной и комфортной.

Мы боремся за молодежь на этих территориях, за их ум. С этого года дети из Крыма и ОРДЛО могут поступать во все учреждения высшего образования Украины и учиться там бесплатно.

Мы очень хотим, чтобы люди там знали правду об Украине от Украины, а не от Киселева. Мы запустили канал «Дом», вещающий на Крым и Донбасс. Разумеется, мы не можем иметь объективные цифры просмотров там, но шквал постоянной критики канала «Дом» со стороны российских СМИ свидетельствует, что дело движется в правильном направлении.

Я всегда приглашаю мировых лидеров посещать не только Киев — посетить Донецкую и Луганскую области вместе со мной. Мы уже сделали это с Дональдом Туском, президентом Швейцарии госпожой Соммаругой, спецпредставителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком, послами Германии и Франции в Украине — госпожой Фельдгузен и господином де Понсеном. Они видят реальную ситуацию там и передают ее другим нашим партнерам. Я очень рад, что завтра и 120 депутатов партии «Слуга народа» поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы, как прежде. Депутаты поедут на передовую. И услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей.

Мир на Донбассе и деоккупация Крыма — мои ключевые приоритеты. К сожалению, в повестке дня Нормандского формата никогда не было вопроса Крыма. Но оно было, есть и будет всегда в нашей повестке дня. Пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары подвергаются регулярным преследованиям — мир не должен забыть о Крыме.

Можно сколько угодно постить веселые мемы о гарантиях безопасности Будапештского меморандума, однако это не вернет наши территории.

Мы ищем новые действенные инструменты для этого. Вернули вопрос Крыма в международную повестку дня. Мы создаем формат «Крымская платформа». Это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие.

Читайте также:

Торговать нельзя блокировать: Может ли свободная часть Донбасса развиваться без Донецка и Луганска?

Кроме того, чтобы на «Донбасс Арене» прозвучал украинский гимн, а над Крымом развивался наш флаг, мы должны принимать решения, которые приблизят деоккупацию. Все украинцы должны одинаково понимать, что будет после освобождения и возвращения наших временно оккупированных территорий. Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, пользуясь успешным международным опытом. Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего — об ответственности.

Здесь существует большое поле для манипуляций. Давайте остановимся поподробнее. Страшное слово «амнистия» — не обо всех и не об избежании ответственности.

А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. И им нужен четкий сигнал — не стоит бояться, достойное будущее — только с Украиной.

Уже сегодня на свободных территориях Донетчины и Луганщины мы строим новый Донбасс. Современный, безопасный, состоятельный. Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия. Нам нужна Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, которая будет включать налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам. Работа над ней уже началась.

Отдельно в очередной раз подчеркну — наступление мира в Украине не означает, что мы перестанем заботиться об армии. Наоборот, только современное и боеспособное войско будет гарантом дальнейшего соблюдения мира и залогом безопасности Украины.

Читайте также:

Резников озвучил пункты правительственного плана реинтеграции Донбасса. Полная версия

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
конфликт на Донбассе

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:18
«ЛНР» рассказала, как пропускает людей через КПВВ «Станица Луганская» во время карантина
12:43
«ЛНР» начала высаживать из автобусов пассажиров без масок
10:37
«ДНР» выявила еще 114 заболевших коронавирусом. 18 человек умерли
23:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:17
«ДНР» за сутки зафиксировала 160 случаев пневмоний
19:57
В «ЛНР» заявили, что закрытый КПВВ стабилизирует ситуацию с COVID-19
18:19
«ДНР» показала эскизы реконструкции дворца «Юность»
17:42
В «Минздраве ЛНР» назвали размещение пациентов в коридорах «нормой»
15:07
«ЛНР» не получила ответ от России по вакцине от коронавируса
10:55
В Луганской области показали, как идет строительство нового КПВВ в Счастье
09:21
«ЛНР» заявила о 12 заболевших и трех умерших от COVID-19
22:20
Донецк не справляется с COVID-19, в ТКГ готовят новую «дорожную карту». Главное за неделю
11:25
За сутки «ДНР» обнаружила коронавирус у 101 человека
10:49
«ЛНР» заявила о 28 новых случаях COVID-19 и одной смерти
21:24
«Л-ДНР» против коронавируса и вопросы Зеленского по Донбассу ►
все новости
16:30
На Луганщине зафиксировали 2 новые смерти от коронавируса и 109 зараженных
16:18
«ЛНР» рассказала, как пропускает людей через КПВВ «Станица Луганская» во время карантина
15:27
Двое жителей Донбасса пытались пройти линию соприкосновения вне КПВВ
15:22
В Донецкой области — большая загруженность больниц для пациентов с COVID-19
14:58
России нужно уйти из Донбасса и вернуть Крым Украине — посол Великобритании
14:28
В Украине по всей стране введут «красную зону» в случае 11-15 тысяч случаев COVID-19 в сутки — Степанов
13:22
На уроках — украинский, а на перемене — русский. Исследование зафиксировало «языковой парадокс» в школах
12:43
«ЛНР» начала высаживать из автобусов пассажиров без масок
12:38
Глава Минздрава упомянул Донетчину среди проблемных регионов по тестированию на коронавирус
11:24
Депутаты «Слуги народа» снова собрались провести заседание на Донбассе. В прошлый раз не вышло
11:12
Российские пограничники перестали пропускать украинцев в РФ по ID-паспортам
11:07
«Особые экономические условия». Зеленский пообещал льготы для инвесторов на Донбассе
10:56
Зеленский объяснил, какой видит амнистию для Донбасса
10:37
«ДНР» выявила еще 114 заболевших коронавирусом. 18 человек умерли
10:04
На Луганщине отец и сын пострадали во время взрыва гаранты. Они пытались ее разобрать
все новости
ВИДЕО
Дайджест НД: Пушилина и Пасечника захотели взять в плен и свободная экономическая зона ►
19 октября, 12:30
«Л-ДНР» против коронавируса и вопросы Зеленского по Донбассу ►
17 октября, 21:24
Около полусотни человек не смогли пересечь КПВВ в Станице Луганской. Местная власть не предоставила им ночлег
15 октября, 20:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция