Фото: пресс-служба президента Украины

Сегодня, 20 октября, президент Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутренней и внешней политике Украины. Мероприятие должно было состояться еще в апреле, но его перенесли из-за пандемии коронавируса. В своем выступлении Зеленский определил направление, в котором продолжит двигаться страна, а также провел ревизию обещаний из своей предвыборной программы 2019 года.



Значительная часть послания главы государства была посвящена проблеме урегулирования конфликта на востоке Украины. «Новости Донбасса» публикуют этот отрывок.

Вернемся непосредственно к ней — к [предвыборной] программе. Пункт, который не был первым, но является самым главным для меня и, убежден, для всех украинцев, это завершение войны на Донбассе, наступление мира, возвращение наших людей и возвращение наших территорий.



Мы разблокировали Нормандский процесс, заблокированный с 2016 года. Удалось освободить и вернуть родным 136 наших людей. Это наши моряки, это Олег Сенцов, Эдем Бекиров, Александр Кольченко, Станислав Асеев и многие другие. Мы боремся за каждого украинца — и военного, и гражданского. Для меня человек — самая высокая ценность. И каждый гражданин должен знать: я — украинец, и мое государство меня не оставит.



Процесс освобождения наших граждан продолжается, мы помним о всех, кто до сих пор находится в плену, и делаем все для их возвращения.

27 июля было объявлено о прекращении огня. Сегодня режим тишины длится 86-й день подряд — дольше всего за годы войны.



Идеален ли он? Нет. Есть ли нарушения? Да. Есть ли попытки его сорвать? Безусловно. Но надо признать — количество выстрелов существенно уменьшилось. За все эти дни мы имеем одну боевую потерю. Это больно. Но то, что появились дни, недели и даже уже месяцы, когда мы не хороним своих героев, когда не плачут матери и дети, — дает нам надежду. Когда местные жители говорят, что не слушают новости о «тишине», потому что слышат реальную тишину, — это дает надежду.



Европейский Союз, США, Канада, Великобритания, Турция и другие наши партнеры продолжают неизменную поддержку Украины.



Наши дипломаты непрерывно работают для подготовки следующего Нормандского саммита в Берлине. Мы ждем его скорейшего проведения и продолжения диалога и движения для наступления в Украине желаемого мира.

Мы не забываем, что и в Крыму, и на оккупированном Донбассе живут наши граждане. И мы должны заботиться о них и бороться за них.



Мы восстановили мост и дорогу в Станице Луганской, решили вопрос о питьевой воде на Донбассе.



Мы строим новые и удобные, современные КПВВ, в том числе и на границе с Крымом. Сверхважно, какую Украину видят наши граждане, пересекая временную границу. Мы делаем все, чтобы они видели ее освещенной, асфальтированной и комфортной.



Мы боремся за молодежь на этих территориях, за их ум. С этого года дети из Крыма и ОРДЛО могут поступать во все учреждения высшего образования Украины и учиться там бесплатно.



Мы очень хотим, чтобы люди там знали правду об Украине от Украины, а не от Киселева. Мы запустили канал «Дом», вещающий на Крым и Донбасс. Разумеется, мы не можем иметь объективные цифры просмотров там, но шквал постоянной критики канала «Дом» со стороны российских СМИ свидетельствует, что дело движется в правильном направлении.



Я всегда приглашаю мировых лидеров посещать не только Киев — посетить Донецкую и Луганскую области вместе со мной. Мы уже сделали это с Дональдом Туском, президентом Швейцарии госпожой Соммаругой, спецпредставителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком, послами Германии и Франции в Украине — госпожой Фельдгузен и господином де Понсеном. Они видят реальную ситуацию там и передают ее другим нашим партнерам. Я очень рад, что завтра и 120 депутатов партии «Слуга народа» поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы, как прежде. Депутаты поедут на передовую. И услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей.

Мир на Донбассе и деоккупация Крыма — мои ключевые приоритеты. К сожалению, в повестке дня Нормандского формата никогда не было вопроса Крыма. Но оно было, есть и будет всегда в нашей повестке дня. Пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары подвергаются регулярным преследованиям — мир не должен забыть о Крыме.



Можно сколько угодно постить веселые мемы о гарантиях безопасности Будапештского меморандума, однако это не вернет наши территории.



Мы ищем новые действенные инструменты для этого. Вернули вопрос Крыма в международную повестку дня. Мы создаем формат «Крымская платформа». Это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие.

Кроме того, чтобы на «Донбасс Арене» прозвучал украинский гимн, а над Крымом развивался наш флаг, мы должны принимать решения, которые приблизят деоккупацию. Все украинцы должны одинаково понимать, что будет после освобождения и возвращения наших временно оккупированных территорий. Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, пользуясь успешным международным опытом. Это пакет законов о переходном периоде, прежде всего — об ответственности.



Здесь существует большое поле для манипуляций. Давайте остановимся поподробнее. Страшное слово «амнистия» — не обо всех и не об избежании ответственности.



А о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые сейчас фактически сами находятся в заложниках у оккупанта. И им нужен четкий сигнал — не стоит бояться, достойное будущее — только с Украиной.



Уже сегодня на свободных территориях Донетчины и Луганщины мы строим новый Донбасс. Современный, безопасный, состоятельный. Но чтобы сделать таким регион, который больше всего пострадал от российской агрессии, нужны особые экономические условия. Нам нужна Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей, которая будет включать налоговые и таможенные преференции, страхование военно-политических рисков для инвесторов, арбитраж по международным стандартам. Работа над ней уже началась.



Отдельно в очередной раз подчеркну — наступление мира в Украине не означает, что мы перестанем заботиться об армии. Наоборот, только современное и боеспособное войско будет гарантом дальнейшего соблюдения мира и залогом безопасности Украины.