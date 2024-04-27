Главное за день: Войска России захватили село на Авдеевском направлении. Эвакуация из Часового Яра

Общество



Выезд из Часов Яра Донецкой области открыт и у местных жителей еще есть возможность эвакуироваться. Глава Часовоярской ВА Сергей Чаус призывает не верить российской пропаганде, которая утверждает, что город уже невозможно покинуть из-за блокировки украинскими войсками. Вокруг города продолжаются активные боевые действия.



В село Желанное Очеретинской громады Донецкой области остаются около 100 жителей, которые выживают за счет гуманитарной помощи.



Боевые действия



Войска России захватили село Бердычи на Авдеевском направлении в Донецкой области, сообщает украинский аналитический проект DeepState. Ранее в сети появилось видео того, как российские военные установили свой флаг на западных окраинах села. DeepState отмечает, что бои к западу от Бердычей продолжаются.



В результате обстрела Куйбышевского района в оккупированном Донецке ранены две женщины. Как заявили в оккупационной администрации «ДНР», пострадали две пенсионерки. Также повреждены 4 частных жилых дома на проспекте Колхозном и улице Сигнальной – осколками посечены кровли, фасады, выбито остекление окон.



Краснодарский край РФ в ночь на 27 апреля атаковали беспилотники. В результате атаки БПЛА начался пожар на нескольких объектах. Среди них — нефтеперерабатывающие заводы и, как утверждает местные жители, военный аэродром. По данным МЧС РФ, на Славянском нефтезаводе повреждена сепаративная установка.

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