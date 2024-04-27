В Донецке обстрелом ранены две пенсионерки

В результате обстрела Куйбышевского района в оккупированном Донецке ранены две женщины. Как заявили в оккупационной администрации «ДНР», днем 27 апреля пострадали две пенсионерки.



Также повреждены 4 частных жилых дома на проспекте Колхозном и улице Сигнальной – осколками посечены кровли, фасады, выбито остекление окон.



Один из домов после обстрела загорелся. По предварительной информации в нем никто не проживал.

26 апреля на оккупированной территории Донецкой области два человека были ранены, один — погиб в результате обстрелов и срабатывания мин.