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Оборонка раздора: Исследователи утверждают, что военное сотрудничество между Украиной и Россией продолжается, но Киев это отрицает

24 марта 2021, 10:00

Оборонка раздора: Исследователи утверждают, что военное сотрудничество между Украиной и Россией продолжается, но Киев это отрицает

Российский самолет Ан-148 Российский самолет Ан-148

Недавний отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) о мировом рынке вооружений вызвал резонанс в Украине, пишет Kyiv Post.

В отчете говорится, что за последние пять лет Россия была вторым по величине клиентом украинской оборонной промышленности, на ее долю приходилось около 20% украинского экспорта военного назначения, несмотря на то, что с 2014 года между странами по факту существует вооруженный конфликт и было оккупировано 7% территории Украины.

Это третий годовой отчет подряд, в котором SIPRI сообщает о продолжающемся военном сотрудничестве между двумя враждующими странами.

Противоречивая ситуация

Оценки SIPRI подверглись резкой критике со стороны украинских игроков оборонной промышленности, многие утверждают, что данные института неверно истолкованы и вводят в заблуждение.

С 2014 года Украина наложила эмбарго на отправку в Россию любого оборудования военного и двойного назначения. Система обороны Украины также проводит политику импортозамещения, пытаясь избавиться от своей зависимости от российской техники и компонентов.

По данным киевского аналитического центра Defense Express, ошибка SIPRI связана с тем, что он считает оборудование, произведенное Россией на ее собственной территории по довоенным украинским лицензиям, частью российско-украинской оборонной торговли.

В частности, обновленные базы данных SIPRI предполагают, что Россия приобрела у Украины 15 транспортных самолетов Ан-148-100Е в рамках сделки на 565 миллионов долларов, но эта сделка была заключена еще в 2013 году.

Тогда украинский производитель «Антонов» разрешил производство самолетов в России и поставлял комплектующие до начала войны в 2014 году. В результате самолет производился в российском городе Воронеже для российских военных.

SIPRI также включил в отчет договор на поставку турбовентиляторов Д-436 производства украинской компании «Мотор Сич». Согласно исследованию, шесть двигателей должны были быть экспортированы в Россию или произведены там по лицензии для российских самолетов Антонов Ан-148 и Бериева Бе-2000. И хотя сделка сорвалась – и российские власти публично жаловались на нее в 2018 году, – SIPRI включил ее в свою статистику как пример многомиллионного военно-производственного сотрудничества между Киевом и Москвой.

В Украине отрицают сделки

По данным концерна «Укроборонпром», украинского государственного оборонного производственного гиганта, чьи аффилированные лица имеют государственную монополию на сделки с иностранными вооружениями, Украина не продавала оружие России с тех пор, как это было официально запрещено в 2014 году.

Запрет все еще действует как для частных, так и для государственных предприятий, сказал Мустафа Найем, заместитель генерального директора «Укроборонпрома».

«SIPRI оперирует данными из открытых источников. Но они не объясняют, из каких открытых источников были сформулированы цифры, опубликованные в этом году. Включая классификацию и обозначение экспортных продуктов и их оценку, а также методологию расчета и причины, по которым они считают, что экспортные сделки действительно были выполнены», – пояснил чиновник.

По его словам, «Укроборонпром» никогда не получал официальных запросов данных от SIPRI, потому в концерне считают эту информацию «не полностью надежной».

В мае 2015 года правительство Украины также приостановило действие соглашения 1993 года о военно-техническом сотрудничестве с Россией, формально положив конец любым совместным проектам с Москвой.

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Однако SIPRI настаивает на своей точке зрения, согласно которой производство в России по предположительно действующим украинским лицензиям можно интерпретировать как продолжение сотрудничества между двумя странами.

По данным института, всего к концу 2018 года в России было произведено 33 самолета Ан-148. Около 30% комплектующих должны были быть поставлены Украиной, но, несмотря на запрет, производство в России продолжалось.

«Имеется некоторая неясность относительно статуса украинской лицензии <…> и до какой степени Украина продолжает участвовать в производстве, поставляя комплектующие», – сказала Александра Манолаке, специалист по связям с общественностью SIPRI.

Но институт также признал, что также возможно, что российский производитель ВАСО («Воронежское акционерное самолетостроительное общество») «использовал комплектующие, поставленные до того, как запрет вступил в силу, и / или сумел заменить все украинские компоненты на российские».

В то же время украинский авиагигант «Антонов», который входит в «Укроборонпром», отрицает сотрудничество с Россией, заявив, что выполнение лицензионного соглашения с российской компанией было прекращено в 2015 году и предприятие не поставляло ВАСО комплектующие для совместного производства самолетов Ан-148-100 в России после 2014 года.

Что касается турбовентиляторов Д-346, то в SIPRI признали, что, возможно, эти двигатели действительно были произведены московским машиностроительным объединением «Салют», которое имеет право производить оборудование без каких-либо украинских лицензий.

«В конкретном случае с Ан-148 и D-436 мы, безусловно, сделаем новую оценку, если станет доступен четкий и авторитетный источник о действительности (или отсутствии такового) соглашения о производстве по лицензии, поставке компонентов и поддержке после запрета 2014 года, или о правах интеллектуальной собственности», – добавили в институте в ответ на обвинения «Укроборонпрома».

Украина на мировом рынке вооружений

В целом, по данным SIPRI, в 2016–2020 годах Украина поставила целый ряд вооружений и военной техники клиентам по всему миру, в основном в страны Африки и Ближнего Востока.

В период с 2016 по 2020 год Украина была 12-м крупнейшим экспортером оружия в мире. Украинский экспорт оружия составил почти 1% от общемирового, хотя в отрасли наблюдалось резкое сокращение количества иностранных контрактов на фоне общей стагнации на мировом рынке вооружений в последние годы.

Китай оставался главным военно-торговым партнером Украины, на его долю приходилось 36% общего экспорта вооружений страны в 2016-2020 годах.

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