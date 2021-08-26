Что ожидает Донбасс после закрытия шахт: Взгляд из Мирнограда

Горняки Мирнограда. Фото: Новости Донбасса

Правительство Украины к 2030 году планирует закрыть шахты, которые не приносят прибыль. Таких около 80%, а это значит, что в течение 9 лет около 30 тысяч человек, которые трудятся в угольной отрасли, потеряют свою работу. Эта проблема особо остро стоит для угольных регионов Донецкой, Луганской и Львовской областей. В теме разбирались журналисты «Новостей Донбасса».







Кормилица-шахта



Игорь Чаусов — шахтер с 23-летним стажем. Сейчас мужчина работает горнорабочим очистного забоя на шахте «Центральная» Мирнограда. Дома его ждут жена и две дочери. Говорит, для него и тысяч таких, как он, работа в шахте — это единственная возможность зарабатывать и содержать свою семью.



«Многих людей, как говорят, можно потерять. Они привыкли работать... он привык кидать лопатой, то ли к каким-то технологиям привык на шахте, он чувствует, что шахта, как второй дом. Сейчас если убрать — то все потеряется», — говорит горняк.

Игорь Чаусов считает, что от закрытия шахт будет больше вреда для города

Под угрозой выживания не только шахтеры, но и целые населенные пункты, которые напрямую зависят от работы угольного предприятия, — так называемые моногорода.



Генеральный директор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов отмечает, что социально-экономические проблемы являются одними из самых острых для угольной отрасли Украины.



«К сожалению, за все годы нашей независимости ни одно из правительств так и не продвинулось в решении данных проблем. Необходима переквалификация шахтеров, необходимо создание новых рабочих мест, прежде всего, в тех регионах, где закрываются шахты», — говорит эксперт.



Трансформация шахтерских регионов



Все эти проблемы накапливались на фоне многолетнего отсутствия четкой стратегии трансформации угольных регионов, хотя необходимость ее создания назрела уже давно. И вот в этом году в правительстве пообещали подготовить и презентовать такую программу.



Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов подчеркивает, что программа трансформации угольных регионов будет предусматривать переобучение кадров, создание новых рабочих мест и дальнейшее развитие промышленности.

Министр развития громад и территорий настаивает на перспективности стратегии трансформации

«Сразу говорю, что такое трансформация: в первую очередь, это вопрос обеспечения альтернативными рабочими местами тех профессионалов, которые лишаются по тем или иным причинам работы в результате трансформации. Поэтому эта программа будет предусматривать и профессиональное развитие, и переквалификацию. Будет предусматривать создание новых рабочих мест и зон экономического развития, а также промышленного развития», — заявил министр.



Но в то же время, если спросить у горняков, не каждый из них готов кардинально сменить профессию.



«Я даже не представляю... Идти где-то осваивать новую профессию, допустим, когда молодой — да, еще можно освоить профессию. А когда человеку уже где-то за 40 лет, то ему перестраиваться, идти искать какую-то другую... Ну, не знаю», — делится Игорь Чаусов.

Далеко не все шахтеры готовы к переобучению

Способствовать созданию новых рабочих мест планируют путем поддержки бизнеса, перепрофилирования шахтеров и привлечения инвестиций. Пилотными городами, то есть, первыми, где проведут трансформацию, определили Червоноград Львовской области и Мирноград — Донецкой.



«Это те регионы, те угольные города, которые уже сегодня начинают готовиться к трансформации, которые уже сегодня задумываются о том, как они будут жить через 10 лет. И те пилотные проекты, которые сейчас происходят в этих городах, должны служить примером для других шахтерских городов», — поясняет Владислав Антипов.



Перспектива или катастрофа?



Бюджет Мирнограда зависит от угледобывающих предприятий на 35%, население работает в основном на шахтах. Их закрытие без предварительной подготовки может стать катастрофой для города.



Мэр Мирнограда Александр Брыкалов констатирует, что с закрытием шахт социально-экономические проблемы в городе только обострятся.



«С закрытием шахты мы получим такую проблему, как трудоустройство высвободившихся рабочих, и не все захотят переквалифицироваться, перепрофилироваться. И уже сейчас мы чувствуем большой отток кадров, чувствуем кадровый голод. С закрытием шахты эта тенденция только усугубится», — говорит мэр города.

Мэр Мирнограда говорит о неминуемых социальных проблемах при закрытии шахт

По словам Александра Брыкалова, чтобы предотвратить это, центральная власть должна дать на места понятный план того, что будет с предприятиями моногородов, как привлекать инвесторов и чем в будущем наполнять местный бюджет. Возможно, перспективным станет создание индустриального парка, считает городской голова.



Из других рассматриваемых вариантов — создание IT-хабов, строительство солнечных и ветряных электростанций, развитие малого бизнеса. Но чтобы проекты воплотить в жизнь, нужна стратегия и, конечно, инвесторы — а их привлечь не так просто.



«А есть ли интерес у национальных предприятий, которые готовы приехать сюда открывать свои какие-то сборочные цеха или какие-то другие производства? Вопрос второй: а есть ли еще интерес со стороны иностранных инвесторов? Мы же понимаем, что бизнес любит стабильность. А учитывая, что у нас совсем недавно недалеко линия разграничения, 30-40 километров, — этот нюанс в обязательном порядке нужно учитывать», — говорит Брыкалов.



Коммуникация с людьми



Еще одна важная составляющая — отношение к трансформации самих местных жителей.



По словам мэра Мирнограда, сейчас жители города относятся к планам трансформации и создания каких-то новых производств очень скептически.



Горнорабочий шахты «Центральная» Игорь Чаусов рассказал, какие опасения испытывают горняки. «Город будет страдать из-за того, что нехватка просто рабочих мест… Всех не устроить на солнечную [электростанцию] или какую-то другую. Да, за ней ухаживать будут пять-шесть слесарей, их заберут с какого-то участка, а остальные люди все останутся, и это будет очень большой вред городу», — считает шахтер.

Жители Мирнограда пока больше скептически настроены к трансформации

Сооснователь «Альянса справедливой трансформации» Владимир Орос считает, что для правильной коммуникации и понимания людей, что их не оставят со своими проблемами один на один, необходим диалог и четкая дорожная карта.



«Мне кажется, что одна из самых важных сторон — это местные жители. Им необходимо правильно донести информацию, потому что у нас есть случаи, когда проходят конкурсы каких-то социальных проектов с небольшими бюджетами просто чтобы активизировать население, а их преподносят как замену шахтам», — отмечает эксперт.



Закрытие шахт — неминуемый процесс. Мировая тенденция — декарбонизация и отказ от «черного золота» в виде топлива. Этот путь уже прошли в Германии и Великобритании. Украина — только на пороге трансформации. Справиться с вызовами должен помочь опыт коллег, а ключ к успеху — в прозрачности самого процесса и диалоге между властью и народом. Тогда люди будут готовы менять регион и менять себя.