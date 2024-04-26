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Оккупанты убили пятерых жителей Донетчины, еще восемь человек получили ранения

26 апреля 2024, 08:52

Оккупанты убили пятерых жителей Донетчины, еще восемь человек получили ранения

За прошедшие сутки, 25 апреля, российская армия обстреливала населенные пункты Донецкой области. Известно, что пятеро людей погибли, травмированы — 8. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 25 апреля россияне убили 5 жителей Донецкой области: 3 в Удачном, 1 в Кураховке и Очеретино», — написал он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 8 человек получили ранения.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1938 человек, получили ранения — 4840. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что семь жителей Балаклеи Харьковской области пострадали вследствие удара российских оккупантов по городу. 

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