Pandora Papers раскрыли офшорные схемы украинских политиков и олигархов. Там есть «Квартал», Коломойский, Ахметов и другие

Pandora Papers. Иллюстрация: ICIJ

Скрытый офшорный бизнес окружения президента Владимира Зеленского, дорогая недвижимость в сердце столицы Великобритании, компании, которые скрывают бизнес в Крыму, кредиты на частные самолеты олигархов и конфликт вокруг ценного актива на побережье Черного моря — это лишь часть находок, которые удалось установить журналистам «Следствия.Инфо» благодаря новой, самой масштабной в истории, утечки документов. Документов Pandora Papers, которые открыли «ящик Пандоры» относительно действующих и бывших чиновников, депутатов и других сильных мира сего.



Что такое Pandora Papers?



Pandora Papers — это самая большая коллаборация журналистов-расследователей за всю историю, которая раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, артистов и убийц.



Более 600 журналистов из 117 стран мира в течение года исследовали около 12 миллионов конфиденциальных файлов — это самая крупная за всю историю утечка конфиденциальных документов.



К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства «Следствие.Инфо».



Проект Международного консорциума журналистов-расследователей и 150 медиапартнерами вокруг света раскрывает секреты параллельной экономики, которую фактически создали международные банки, аудиторы и юридические компании. Эта структура легитимизовала секретность офшорных юрисдикций и помогает влиятельным и состоятельным избегать налогов, подотчетности, накапливать состояние, и как следствие — ускоряет экономическое неравенство, истощает государственные ресурсы и подрывает демократию.



Документы Pandora Papers дают истинное представление о деятельности четырнадцати мировых провайдеров — юридических компаний, которые создавали, управляли и держали в тени финансовую активность офшорных компаний в таких юрисдикциях как Британские Виргинские острова, Белиз, Кипр и даже остров Самоа.



Не меньшую роль в поддержании теневой экономики играют и клиенты международных юридических компаний. Речь идет о самых влиятельных людях мира — президентов, премьер-министров, депутатов и даже членов королевских семей.

Над документами из проекту Pandora Papers работала команда из более чем 600 журналистов из 117 стран мира (Credit ICIJ / Inkyfada / Tayma Ben Ahmed)

Pandora Papers срывает маски с владельцев офшорных компаний и банковских счетов-инкогнито, бенефициаров элитной недвижимости, роскошных яхт и самолетов, акций бизнеса, произведений Пикассо, Бэнкси и других художников.



Клиенты международных провайдеров и владельцы офшоров скрывают нелегальные доходы и взятки, уклоняются от налогов, нанося ущерб мировой экономике на триллионы долларов США, опустошая государственные бюджеты и лишая незащищенные слои населения доступа к качественному образованию и медицине.



Секретные документы обнаружили, что многие мировые лидеры, которые могли бы покончить с офшорной системой, зато наживались на ней.



Нашлись в документах и ​​украинские олигархи, бывшие и действующие чиновники, депутаты и даже звезды спорта и эстрады. Всего в Pandora Papers более полутора тысяч украинцев. «Следствие.Инфо» рассказывает о самых интересных находках новой утечки.



London calling Зе President



При переходе студии «Квартал 95» на телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского, в 2012 году успешный шоумен Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов США.



Через сеть связанных с президентом офшорных компаний, двое близких соратников Зеленского стали владельцами элитной недвижимости в Лондоне. В частности, речь идет о первом помощника президента.



Так Сергей Шефир, сценарист и продюсер, соучредитель «95 квартала», а ныне — первый помощник президента Зеленского, через офшорную компанию владеет сразу двумя квартирами в столице Великобритании общей стоимостью более 5 миллионов долларов США.



Другой владелец ценной лондонской недвижимости — тоже бывший бизнес-партнер президента Зеленского, сценарист и режиссер фильмов и сериалов «Студии Квартал 95» Андрей Яковлев.



По данным земельного реестра Великобритании, фирма, которая, по ряду других офшоров, принадлежит Яковлеву, владеет квартирой в центре Лондона, в 10 минутах ходьбы от парламента.



Согласно документам, которые проанализировали журналисты, стоимость этой квартиры составила более 2 миллионов долларов США.

Лондонская недвижимость

Но дорогие квартиры в Лондоне — не единственная находка Pandora Papers. Благодаря этим документам удалось раскрыть «сердце» офшорной сети компаний окружения Владимира Зеленского. Речь идет о зарегистрированном на Британских Виргинских островах фирму Maltex Multicapital Corp, которой в равных долях владели действующий президент с супругой, братья Сергей и Борис Шефиры и уже упомянутый Андрей Яковлев.



Интересно, что почти за три недели до первого тура президентских выборов свою долю в 25% этой «ключевой» офшорной компании Зеленский безвозмездно передал именно своему первому помощнику Шефиры, ведь он не является государственным служащим, а, следовательно, не должен отчитываться о своих доходах публично и не заполнять ежегодную декларацию о доходах.



Чего не скажешь об Иване Баканова. Друг детства Зеленского, в недалеком прошлом юрист «95 квартала», владел фирмой Davegra Limited. Именно эта компания была номинальным владельцем «сердца» офшорного бизнеса Зеленского и его партнеров — Maltex Multicapital Corp. И именно Davegra сохраняла секретные документы — трастовую декларацию, то есть список реальных бенефициаров Maltex и размеры их долей в бизнесе.



В 2019 году, когда Баканов возглавил Службу безопасности Украины, он передал эту фирму другому «кварталовцу», Андрею Яковлеву.



По данным Pandora Papers, именно Яковлев по ряду других фирм владеет зарегистрированной на Британских Виргинских островах Candlewood Investments Limited.



По словам народного депутата Владимира Арьева, компания именно с таким названием в течение 2012-2016 могла получать на счета миллионы долларов из Приватбанка из-за связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским компании.



Источники «Следствия.Инфо» подтверждают достоверность опубликованной нардепом схемы.



Режиссер и сценарист «Квартала» Андрей Яковлев, руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир не предоставили комментариев по расследованию «Следствия.Инфо».



А вот Борис Шефир, брат Сергея Шефира и соучредитель «95 квартала», пока единственный, кто согласился кое-что рассказать об организации офшорного бизнеса соратников президента: «У нас Баканов был финансовым директором, он устраивал финансовые схемы нашей компании. И, честно говоря, я не готов ответить сейчас. Возможно, я — владелец».



Вопрос журналистов, можно ли было в структуре собственности обойтись только украинскими компаниями, а значит платить налоги в украинский бюджет, Борис Шефир переадресовал законодателям, «которые такую ситуацию создали».



На уточнение, что именно его друзья уже третий год подряд представляют «новую власть», Шефир сообщил, что уже закрыл 23 офшорные компании и «собирается продолжать процесс».



Владимир Зеленский отказался комментировать расследование «Следствия.Инфо».

Заем для дочери главы Администрации президента



Проект Pandora Papers идентифицировал по меньшей мере 681 ранее анонимных владельцев элитной недвижимости в Великобритании. Им принадлежит более полутора тысяч объектов на общую сумму более 5,5 миллиарда долларов США.



В этом списке более 10 украинцев, скрывающие свои активы в Великобритании через офшорные компании, зарегистрированные в таких юрисдикциях как Белиз и Британские Виргинские острова, которые не раскрывают конечных владельцев бизнеса.



Узнать кто стоит за компаниями, зарегистрированными в этих странах, было почти невозможно. По сей день.



Pandora Papers впервые открывает ящик тщательно скрытых тайн уже бывших и нынешних чиновников.



16 июня 2014, на шестой день после назначения Бориса Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, его дочь — Анастасия — покупает элитную недвижимость в престижном районе Лондона в заем.



Квартира в центре недалеко от Университетского колледжа Лондона, где училась дочь украинского чиновника, обошлась ей почти 4,6 миллиона долларов США.

Договор займа для Анастасии Ложкиной

«Она сама выбирала эту квартиру — цена невысокая как для центра Лондона», — уверяет ныне бизнесмен Борис Ложкин в телефонном разговоре с Монако.



Средства на недвижимость девушке занимает виргинская Future Definite Holdings Limited, компания ее собственного отца, Бориса Ложкина.



«В 2013-м, когда я продал бизнес, дочь обратилась с вопросом: "хочу купить квартиру — могу ли я одолжить у вас деньги? Я заработаю и верну"», — рассказал Ложкин журналистам «Следствия.Инфо».



«Надеюсь, что она вернет кредит в течение десяти лет».



Ни компания под именем Future Definite Holdings, ни большая ссуда не были внесены в декларацию Ложкина ни за 2014-й. Ни 2015-й.



Форма и условия представления декларации в то время еще не предусматривали обязательного декларирования таких операций.



«На тот момент бенефициарной собственности не надо было вносить в декларацию, так и не вносили», — сообщил Ложкин в телефонном интервью.

Борис Ложкин — руководитель Администрации президента Украины (2014-2016) / Фото: УНИАН

В перечне украинцев с британской недвижимостью также бывший совладелец Приватбанка, дела о выводе и отмывания денег с которого расследуют в Украине и США, олигарх Геннадий Боголюбов. Pandora Papers свидетельствует о его причастности к по меньшей мере девяти объектам недвижимости в Великобритании.



Имуществом в самом сердце Лондона владеет и украинский бизнесмен и бывший совладелец Укрсиббанка Александр Ярославский, и бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа — Игорь Воронин.



На дочь бывшего председателя Центральной избирательной комиссии — Сергея Кивалова — Татьяну записано сразу пять объектов недвижимости в Лондоне.



Цена трех объектов недвижимости составляла не менее 13,5 миллиона долларов США.



Вся она куплена через офшорные компании, зарегистрированные в Британских Виргинских островах, и в течение 1999-2003 годов. В это время Кивалов имел мандат народного депутата Украины.



Сергей Кивалов проигнорировал вопрос журналистов «Следствия Инфо».

Сергей Кивалов — экс-нардеп от фракции «Партии регионов», президент Национального университета «Одесская юридическая академия» / Фото: УНИАН

Киноконфликт интересов министра культуры



Фигурирует в Pandora Papers и министр культуры Александр Ткаченко. Документы международных провайдеров указывают на причастность менеджеров компаний олигарха Игоря Коломойского к попытке захвата контрольного пакета киностудии на берегу Черного моря.



11 октября 2016 генеральный продюсер телеканала украинского олигарха Игоря Коломойского, Александр Ткаченко, в качестве подарка получил права на британскую компании- «оболочку» Big Boom LTD.



«Получатель не обязан платить никаких средств дарителю», - говорится в документах Pandora Papers.



Уже через неделю компания Big Boom LTD сменила название на Cinema Love LTD и приобрела Фонд развития киноискусства в PUNTA CRESCENT LIMITED, компании Татьяны Таруты, дочери бизнесмена Сергея Таруты. Таким образом Александр Ткаченко получил четверть акций Одесской киностудии.



Цена вопроса в соглашении, которая стала доступна журналистам, не упоминается.



Не разглашает ее и министр культуры Александр Ткаченко: «Условия соглашения является коммерческой тайной».

Министр культуры Александр Ткаченко / Фото: УНИАН

Представлять свои интересы в Фонде развития киноискусства Ткаченко поручил Вячеславу Миенко. На тот момент Миенко — заместитель генерального директора «1+1» по правовым вопросам.



Такое решение, по словам Ткаченко, «базируется на личном доверии к моему адвокату и это никоим образом не имеет отношения к позиции заместителя генерального директора по правовым вопросам в «1+1 медиа».



С избранием Владимира Зеленского президентом жизнь обоих кардинально меняется.



В августе 2019-го Ткаченко проходит в парламент по списку партии «Слуга народа», а Миенко назначают директором по вопросам коммуникации с органами власти «1+1 медиа», ключевым бенефициаром которого является олигарх Игорь Коломойский.



Именно эстонская компания Миенко SMARTSOLUTIONS GROUP осуществляла сопровождение работы британской Cinema Love LTD, в частности отвечала за работу с международной юридической компанией Alpha Consulting.

Более того, Миенко входит в наблюдательный совет Одесской киностудии, а партнерша и директор его компании Smart Solutions, Анна Савченко, становится членом ревизионной комиссии той же Одесской киностудии. Также в наблюдательном совете в это время появляются и другие работники фирмы Миенко.

«В силу требований закона об адвокатуре и адвокатской деятельности мы не имеем права давать какие-либо комментарии», — сообщил Миенко в ответ на вопрос журналистов «Следствия.Инфо».



В том же 2017-м директором Одесской киностудии назначают Андрея Осипова, адвоката с Волыни, который с 2016-го занимал должность исполнительного директора Smart Solutions, уже известной нам компании Миенко, которая вела дела британской фирмы Ткаченко.

Андрей Осипов — директор Одесской киностудии / Фото Укринформ

«Поскольку компания Smartsolutions была моим юридическим советником, адвокаты Smartsolutions вошли в руководящие органы и антикризисной команды по благоустройству деятельности Одесской киностудии. В частности, среди них Анна Савченко и Андрей Осипов», — объясняет Ткаченко.



Именно при Осипове, бывшем работнике Миенко, Одесская киностудия подала иск к Министерству культуры результате которого государство могло потерять контрольный пакет акций киностудии. Однако в конце концов суд отказал в исковых требованиях.



На вопрос «Следствия.Инфо» к Ткаченко о том, согласовывал ли он текст иска, министр ответил коротко: «нет».



В то же время Осипов уверяет, что руководствовался интересами предприятия.



«Это исключительными полномочиями руководителя и не требуют каких-либо согласований акционеров», — сообщил Осипов журналистам.



В 2018-м партнером Ткаченко по Одесской киностудии стал застройщик Андрей Ваврыш, который реализует ряд проектов в Одессе. В частности, он известен благодаря застройке пляжа в районе санатория «Чкаловский» в Одессе. Сам Ваврыш подтвердил заинтересованность в построении жилья «для съемочных групп» на территории студии в интервью «НВ».



Правда, застройка территории государственной киностудии была вне закона до того как Ткаченко возглавил парламентский Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Одесская киностудия им. Александра Довженко

Законопроект, определяющий условия приватизации государственных киностудий получил одобрение профильного комитета во главе с Александром Ткаченко, а впоследствии и был поддержан 253 депутатами, большинство из которых принадлежали к президентской партии «Слуга народа».



К слову, на заседании комитета Ткаченко признал свой «конфликт интересов» в этом вопросе.



По словам самого Ткаченко, именно из-за конфликта интересов уже министр культуры Ткаченко через пять дней после своего назначения, 9 июня 2020 году, вроде продает свою долю Одесской киностудии банкиру Александру Морозову, менеджеру «Смарт Холдинга» Вадима Новинского.



Однако, в своей декларации о доходах министр культуры не указал прибыли от продажи своей доли Одесской киностудии.



С материалам проверки декларации министра культуры Ткаченко «Слидству.Инфо» стало известно, что Ткаченко не получил от Морозова средств.



«В течение 2020-го (Ткаченко, — ред.) Не получал доход от продажи акций британской компании Cinema Love», — сообщил НАПК в ответ на запрос «Следствия.Инфо».



Сумма договора по словам Ткаченко является «коммерческой тайной», а «при получении дохода — средства будут отражены в декларации в соответствии с требованиями законодательства».



Сейчас такое соглашение для Ткаченко может указывать на то, что банкир Морозов, вероятно, номинальный владелец судьбы Ткаченко на время «конфликта интересов».



Частные юристы



Кроме вопросов недвижимости, Pandora Papers также проливает свет на участие в схеме вывода денег из Приватбанка крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали офшорные компании. Как выяснилось, провайдеры услуг для офшоров дезинформировали финансовые мониторинги сразу нескольких стран мира относительно того, кто же стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из Приватбанка.



Внутренняя корреспонденция сразу двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза исследовали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний еще задолго до того, как ПриватБанк был национализирован в 2016-м.



Одна из таких офшорных компаний — Белизский Jarvis Trading Limited.



Ее роль в отмывании средств «Приватбанка» подробно описана в отчете детективного агентства Kroll. В частности, в документе говорится о том, что в 2010-м компания Jarvis Trading и две другие офшорки получили кредиты в Приватбанке на общую сумму 86 миллионов долларов США.



«В тот же день эти средства были переведены через сеть офшорных компаний и позже сосредоточены на счету Grammel Holdings Inc», — говорится в отчете Kroll.



Уже через год после этой операции финансовый мониторинг Белиза обратился с запросом к одному из крупнейших мировых провайдеров, юридической компании Cititrust, чтобы узнать кто же бенефициарный владелец подозрительной офшорки Jarvis Trading Limited.



В ответ международные юристы направили имя Agathoulla Constantinou.



Правда во внутренних документах Cititrust за 2018 год указан Сергей Мельник, один из номинальных владельцев группы «Приват».



Вопрос «Следствия.Инфо» Мельник оставил без ответа.



Jarvis Trading Limited была заемщиком Приватбанка до момента его национализации. Общая сумма кредитного портфеля этой компании пересекла отметку в 350 миллионов долларов США.

Приватбанк. Фото: Следствие.Инфо

Сейчас деятельность Jarvis Trading Limited расследуют и украинские правоохранители. В 2019-м следствие в уголовном производстве по доведению Приватбанка к неплатежеспособности пригласило доступ к кипрским счетам компании.



Документы Pandora Papers раскрыли, что еще одна офшорная компания из производства украинских правоохранителей попадала в поле зрения финансового мониторинга Кипра в сентябре 2010 года. Тогда юристы международной компании-регистратора Trident Trust получили запрос, касающийся компании Ravenscroft Holdings.



Кипрские власти интересовались лицом конечного бенефециарного владельца и предупреждали юридическую компанию о том, что «отказ предоставлять запрашиваемую информацию является нарушением, которое может караться штрафом на сумму в 20 тысяч долларов или до двух лет лишения свободы, или же могут быть применены оба наказания».



В Trident Trust проигнорировали предупреждения и просто не прислали информации, которая касалась владельцев Ravenscroft Holdings. Хотя внутренняя корреспонденция юристов указывает на то, что записали компанию на Олега Гниненко.



Лицо с таким же именем с 2013 года находится в правлении Никопольского завода ферросплавов, предприятия из орбиты олигарха Игоря Коломойского.



Гниненко не ответил на вопрос «Следствия.Инфо».



Интересно, что кредиты ПриватБанка, изданные Никопольском завода ферросплавов 2009 года, проводились в том числе через уже известный нам офшор Ravenscroft Holdings.



«Бывшие бенефициарные владельцы и их соучастники незаконно присвоили не менее 12,5 миллиона долларов кредитных поступлений, перечислив их с Ravenscroft Holdings на американский банковский счет Optima International», — говорится в тексте судебного иска Приватбанка в штате Делавэр.



Ни Игорь Коломойский, ни Геннадий Боголюбов не комментируют находки журналистов «Следствия.Инфо».

Игорь Коломойский. Фото: Следствие.Инфо

Без ответа остались вопросы к Cititrust. В Trident Trust отметили, что не будут комментировать своих клиентов в медиа.



«Очень срочно» кредит на самолет Рината Ахметова



Pandora Papers приоткрывает завесу преимуществ, на которые могут рассчитывать привилегированные клиенты крупных международных юридических компаний-регистраторов. По требованию VIP-клиента они могут в кратчайшие сроки создать офшорку или отмазать ее влиятельного бенефициара с безупречной репутацией перед регуляторами.



Документы Pandora Papers свидетельствуют и про то, что финансовый мониторинг Британских Виргинских островов расследовал InvestCom, офшорную компанию самого богатого в Украине человека, Рината Ахметова.

Ринат Ахметов

Правда, 26 октября 2015 года в ответ на запрос регулятора, международный провайдер Trident Trust указал, что владелец компании не Ринат Ахметов, а Роман Бугаев, директор SCM Limited с 2008 года.

Письмо, в котором говорится, что Роман Бугаев является бенефициарным владельцем компании Рината Ахметова

В комментарии «Следствию.Инфо» пресс служба SCM отрицает зафиксированный в Pandora Papers факт расследования.



«По одной из наших компаний на BVI не было возбуждено никаких расследований и не выдвигались никакие обвинения ни в 2015 году, ни в любое время до сих пор», — сообщила Владислава Дармостук, пресс-секретарь «Систем Кэпитал Менеджмент».



Из документов провайдеров, доступных журналистам, точно также известно, что Ахметов для международных компаний регистраторов «хорошо известный клиент» и часто пользуется их услугами, в частности, чтобы взять кредит в международном банке на приобретение элитного самолета.



«Очень срочно», — говорится в теме письма, касается богатого украинском, олигарха Рината Ахметова. Документ адресован провайдера на Британских Виргинских островах, Trident Trust.



Представители Ахметова настаивают на срочной регистрации двух новых офшорных компаний, Inglen Investments Limited и Pluscom Holdings Limited.



«Поскольку мы считаем, что у нас долгосрочные отношения с TT (Trident Trust — "Следствие.Инфо"), мы не можем предоставить никакой новой информации, так как материнские компании, а также бенефициарный владелец хорошо известны агенту», — говорится в письме от 29 октября 2014 года.



Провайдеры берут заказы хорошо известного клиента в тот же день.



Целью регистрации новых компаний юристы указывают «владение самолетом».



Уже через два месяца, 16 декабря 2014, одна из этих компаний-оболочек успешно получает кредит в банке Credit Suisse на приобретение реактивного самолета бизнес-класса Falcon 7X с бортовым номером P4-SCM.

Сумма кредита не упомянута в документах, однако рыночная стоимость судна превышает 50 миллионов долларов США.



Аналогичным самолетом в разное время пользовались президенты Франции и России. Украинский медиа неоднократно сообщали о курсирования дорогостоящей обновки Ахметова «как у Путина» между Киевом и Италией, регулярные визиты во Францию, Лондон и Женеву.



Trident Trust сотрудничал с Ахметовым минимум до 2018 года, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ о его связи с Полом Манафортом, деятельность которого тогда расследовал Департамент юстиции США на предмет уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.



Из показаний в судебном деле Манафорта известно, что одним из источников доходов политического консультанта за время его работы в Украине был частности олигарх Ринат Ахметов.



«Trident Trust не обсуждает своих клиентов с медиа», — сообщил провайдер в ответ на вопрос журналистов относительно мотивов дальнейшего сотрудничества с самым богатым человеком в Украине.



Именно Ахметов, по сообщениям западных СМИ, представил Пола Манафорта в то время кандидату в президенты Украины Виктору Януковичу. Результатом этого знакомства стала десятилетняя сотрудничество и победа Януковича на президентских выборах 2010 года.



За работу в Украине Манафорт получил более 60 миллионов долларов через офшоры — впоследствии его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов. В конце 2020 года президент США помиловал политтехнолога.



«Эпицентр» оккупированного Крыма



Pandora Papers обнаружили сеть офшорных компаний, которая принадлежала народному депутату Александру Гереге. Эти фирмы связаны с сетью гипермаркетов на территории оккупированного Крыма.



В этом году Александр и Галина Гереги, вошли в шестерку самых богатых людей в Украине рейтинга украинской редакции журнала Forbes с состоянием 1,7 миллиарда долларов. Сопредседатель партии «За конкретные дела», еще и президент Федерации тяжелой атлетики Украины и вице-президент Украинской ассоциации футбола.



А начинал свой бизнес владелец «Эпицентра К» с продажи керамической плитки и сантехники в середине 90-х. В 2012-м впервые избран народным депутатом, голосовал за «диктаторские законы» 16 января 2014.

Совладелец «Эпицентра» и народный депутат Александр Герега / УНИАН

Проект Pandora Papers подтверждает причастность Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму.



Документы международных провайдеров определяют супругов Герег владельцами пяти кипрских компаний.



Все они принадлежали супругам Герег через сеть офшорных компаний, в частности через два фонда, Fundationsanstalt и Gold Taurus Stiftung. Такая структура кипрских компаний позволяла на тот момент избегать декларирования.



Оба фонда не указаны в декларации народного избранника, как и две из пяти кипрских компаний. Речь идет о Samelio Holdings Limited и Edlagor Enterprises Limited.



Последняя обладает крупнейшей сетью строительных гипермаркетов в оккупированном Крыму — «Новацентр К».

Крымский «Эпицентр» сменил вывеску и теперь здесь расположен гипермаркет «Новацентр». Фото: Крым.Реалии

Сеть представлена четырьмя гипермаркетами в Симферополе и Севастополе, которые до оккупации Крыма были частью «Эпицентра».



Ранее связь супругов Герег с крымским бизнесом журналисты установили из-за того, что партнером кипрских фирм в этом бизнесе выступал Олег Воротний, бизнес партнер владельцев «Эпицентра». Однако именно благодаря утечке Pandora Papers удалось выяснить, что Александр и Галина Гереги имели непосредственное отношение к торговле стройматериалами, в частности, в оккупированном Крыму.

В частности, документы самой большой за всю историю утечки файлов свидетельствуют о том, что Александр и Галина Гереги через сеть фондов и фирм являлись бенефициарными владельцами кипрской компании Edlagor Enterprises Limited в 2015-м и проводили финансовые операции с группой компаний Гереги минимум до 2019-го.

Документы из утечки подтверждают отношение семьи Герег к кипрской фирме

Как ранее сообщали СМИ, именно «Новацентр К» — крупнейший налогоплательщик в бюджет аннексированного Севастополя.



Александр Герега на вопрос «Следствие.Инфо» ответил, что никакого бизнеса в Крыму не ведет. «Контроль над недвижимым имуществом (гипермаркетами) и операционной деятельностью "Эпицентр К" в Крыму был потерян после его оккупации и аннексии Российской Федерацией», — отметил нардеп.



Также Герега отрицает принадлежность Edlagor Enterprises к группе «Эпицентр».