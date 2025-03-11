Украина сбила «Искандер-М» и 79 дронов Shahed за ночь. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 11 марта 2025 года российские войска атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М» и 126 ударными БпЛА типа Shahed, а также беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.







По данным военных, воздушное нападение осуществлялось из районов Таганрога (РФ), а также с других направлений. Оборона включала действия авиации, зенитных ракетных войск, подразделений РЭБ и мобильных огневых групп.

Результаты отражения атаки:

Сбита баллистическая ракета «Искандер-М»

Уничтожены 79 ударных БпЛА Shahed и других типов

35 беспилотников-имитаторов потеряны

Российская атака привела к разрушениям и пострадавшим в Донецкой, Одесской, Харьковской, Сумской и Киевской областях.

Напомним, в британской разведке рассказали, что позволило ВСУ провести контратаки под Покровском.