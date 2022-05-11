Отречься от Кирилла. Исчезнет ли московский патриархат в Украине

Разрушенная армией РФ Вознесенская церковь в селе Лукашовка. Фото: Андрей Новиков / hromadske

За два месяца полномасштабной войны Украинская православная церковь, являющаяся частью Русской церкви, потеряла более сотни приходов. Речь не только о разрушенных храмах, но и об активном процессе перехода в Православную церковь Украины. Журналисты hromadske побывало в городе Червоноград во Львовской области и пообщалось с отцом Игорем Деркачем. Он сам инициировал переход своего прихода в ПЦУ. Почему он не сделал этого раньше и считает ли он свою прежнюю церковь инструментом в руках врага — в материале наших партнеров из hromadske.



Российское вторжение и массовые убийства мирных жителей лишь поспособствовали отказу священнослужителей и общин от каких-либо юридических связей с Россией.

Сейчас известно о переходе в ПЦУ 134 приходов. Часть из них перешли только общиной, без настоятелей — те не поддержали решение большинства прихожан. Для сравнения: через полгода после Объединительного собора в декабре 2018 года из УПЦ МП в ПЦУ перешло около полутысячи приходов. Потом этот процесс фактически остановился: с мая 2019-го по февраль 2022 года к ПЦУ присоединились лишь три десятка храмов московского патриархата.

Разрушенная Вознесенская церковь московского патриархата в селе Лукашовка, 22 апреля 2022 года. Фото: Андрей Новиков / hromadske

Обыски в храмах

В первые недели большой войны к 38-летнему настоятелю Свято-Покровского храма Игорю Деркачу пришли сотрудники Службы безопасности Украины.



«Они пришли в храм с автоматом. Хотя нельзя с оружием заходить. Говорили, что это проверка храмов. На вопрос, есть ли у нас оружие, говорю: Да, есть. Вот на престоле Евангелие — это одно оружие, крест лежит — второе оружие. Это все мое оружие. Я не обижался и не боялся, потому что мне нечего бояться. Я им сказал, что хоть каждое воскресенье приходите», — рассказывает священник.

Игорь Деркач, настоятель Свято-Покровского храма в Червонограде. Фото: Александр Ференс / hromadske

В начале войны проверки храмов УПЦ МП проходили массово. В соцсетях распространялась информация о найденном в церквях оружии и боеприпасах. Однако впоследствии и полиция, и само церковное руководство эти сообщения опровергли.



В то же время, еще за четыре года до полномасштабного вторжения россии СБУ находила оружие в запорожской организации, связанной с УПЦ МП.



Кроме того, за два месяца войны было уже несколько официальных сообщений о задержанных священнослужителях УПЦ МП в Киеве и Северодонецке. Они переписывались с российскими спецслужбами или военными и передавали информацию о дислокации украинских войск или координатах блокпостов.



«Лично я не знаю таких, кто помогал бы врагу. Но если в семье десять детей, и один ребенок неблагополучный, недобрый, это не значит, что все остальные девять детей плохие», — отвечает Игорь Деркач на вопрос об использовании Россией представителей УПЦ МП в войне против Украины.

Присоединение к ПЦУ

«Восемь лет идет подавление и истребление людей на Донбассе; восемь лет страданий и весь мир молчит — что это значит?» — заявил глава Русской православной церкви Кирилл. Впоследствии он благословил российскую армию на «спецоперацию».



Кирилл фактически повторил тезисы Путина. И для священника из украинского городка, подчиненного Кирилла, это оказалось за гранью добра и зла. 17 марта приход Свято-Покровского храма в Червонограде официально перешел в Православную церковь Украины. Это инициировал сам отец Игорь, и он уверяет: визит СБУ здесь ни при чем.



«Последняя капля — это когда патриарх Кирилл начал много говорить лишнего против украинского народа и благословлять на войну», — говорит священник.



На вопрос, почему он раньше не решался разорвать отношения с церковью, возглавляемой одиозным и преданным Путину Кириллом, отцу Игорю отвечать психологически сложно. Он часто делает паузы.



«Ну, меня раньше мог кто-то упрекнуть, почему я не перехожу — что это московская церковь, что она дает деньги на Москву или финансируется из Москвы. Но мне Москва ничего не давала, и я на Москву ничего не давал. И если кто-то давал эти деньги, то я за эти деньги не отвечаю. Я всегда говорил, что мы — украинцы, я в Украине рожден, у меня украинский паспорт, и я люблю свою землю. Мы здесь всегда молились за президента, за правительство, за украинский народ и за украинское войско. И я никогда не оправдывал ни россиян, ни президента России, потому что это действительно война и это преступление против украинского народа», — сказал священнослужитель.

На уточняющий вопрос, началась ли война сейчас или восемь лет назад, и не хотел ли он еще тогда покинуть УПЦ МП, отец Игорь снова делает паузу, и неуверенно добавляет:

«Но почему у нас ее официально называли не войной, а АТО? Только сейчас стали называть войной. Хотя фактически война началась еще восемь лет назад».



Свято-Покровский храм в Червонограде. Фото: Александр Ференс / hromadske

«Мы не были русской церковью!»

Прихожане храма не так принципиальны, как настоятель. Для них отлучение от русской церкви не было принципиальным.



«Это всё вопросы к отцу, потому что мы просто за отцом. Знаете, есть стадо, а есть пастырь», — бросает на бегу мужчина среднего возраста и отказывается говорить дальше.



«Поддержали, потому что деваться было некуда. Сказали перейти и все», — говорит еще один прихожанин. И добавляет, что он не против, «видите какая ситуация». Очевидно, имея в виду войну.



«Я в политику не играю», — это уже прихожанка пенсионного возраста. На уточнение, принципиально ли ей, кому подчиняться, в том числе и русской церкви, резко отвечает: «Да нет теперь (в Украине, — ред.) русских церквей. Какие русские, вы что?!»



«Наша церковь и раньше была украинской, она не была русской!» — вмешивается другая женщина.



«Так зачем было тогда переходить, если она была украинская?» — спрашиваю ее.



«Я не знаю, кому было это нужно. Мы все время были украинцами, и будем украинцами», — отвечает женщина.

Свято-Покровский храм в окрестностях Червонограда. Фото: upc.lviv.ua

«Были такие времена, что было как было, а теперь настал такой момент хороший. И слава Богу, что мы перешли. Потому что видите, что [война], даже если кто-то не хотел раньше, то теперь все перейдут», — улыбаясь, говорит женщина, прихожанка Свято-Покровского храма еще с 1990-х годов. Добавляет, что перемен после перехода в ПЦУ она не почувствовала, потому что и «священник тот же, и служба такая же».



Отец Игорь Деркач говорит, что всегда служил Литургию на украинском языке, а не на церковнославянском, как это принято в храмах УПЦ МП. Также он уверяет, что еще задолго до полномасштабной войны перестал поминать патриарха Кирилла. В то же время он против полного запрета УПЦ МП в Украине:



«Так можно много церквей позапрещать. Существуют разные секты, но я же не иду и не запрещаю. Если будет запрет, будет еще больше вражды. Ведь не может быть несколько автокефальных церквей в одном государстве. Мы должны сделать все, чтобы закончилась война, а затем решать и принимать соответствующие законы».



Отречься от Кирилла. Будет ли автокефалия выходом?

С началом войны во многих храмах УПЦ МП перестали молиться за главу РПЦ Кирилла.



«Многие священники и даже епископы перестали поминать патриарха Кирилла. По меньшей мере 15 епархий из 53 заявили о прекращении поминовения. То, что делает патриарх — это его личный грех», — заявил в комментарии «Радио Свобода» представитель УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич.



В первую же неделю полномасштабной войны разорвать все юридические отношения с русской церковью открыто призвали семь священников УПЦ МП.







«Мы считали вас (патриарха РПЦ Кирилла, — ред.) отцом, а вы оказались хуже отчима. Бог вам судья. Я обращаюсь к своему настоятелю, Блаженнейшему митрополиту Онуфрию с просьбой инициировать созыв поместного собора УПЦ, на котором поднять вопрос о неуместности пребывания в составе московского патриархата и смене канонического статуса нашей церкви», — заявил, в частности, Петр Семащук, настоятель киевского храма Феодора Освященного.



Сам глава УПЦ МП Онуфрий пока не высказал своего мнения о возможности и целесообразности расторжения отношений с РПЦ. Он лишь просил Путина прекратить войну, сравнив ее с грехом Каина, «который из зависти убил своего родного брата», в очередной раз отметив, что мы являемся «братскими народами».



Для определения будущего Украинской православной церкви и возможной смены юрисдикции нужно созвать собор, то есть собрание церковного руководства. По словам спикера УПЦ МП Николая Данилевича, пока продолжаются боевые действия, это невозможно.

Решится ли руководство УПЦ МП на полное отделение от РПЦ и провозглашение автономии или автокефалии?



«Им лучше перейти в ПЦУ. Потому что с автокефалией они оказываются в том же положении, в каком мы были до 2018 года, — заметил в комментарии hromadske митрополит Львовский и Сокальский ПЦУ Димитрий.



Напомним, что предшественница Православной церкви Украины — Украинская православная церковь Киевского патриархата также возникла из желания провозгласить независимость украинского православия от Русской православной церкви. При этом она не имела канонического статуса.



И лишь через двадцать шесть лет Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии только что созданной Православной церкви Украины.



«Такая автокефальная УПЦ будет в полной международной изоляции, вроде той, в какой еще недавно была УПЦ Киевского патриархата. А к Вселенскому патриарху за томосом эта церковь обратиться не сможет, поскольку, согласно канонам, одному народу два томоса не выдаются», — объясняет Александр Саган, руководитель отдела религиоведения Института философии НАН Украины.

Храм Ярослава Мудрого на Березняках, отказавшийся от московского патриархата. Фото: страница храма в Facebook