Машина «Новой почты» в Родинском попала под обстрел: ранен водитель

Машина «Новой почты» в Родинском попала под обстрел. Фото: скриншот с видео

В прифронтовом городе Родинское Донецкой области 29 марта российские захватчики обстреляли машину «Новой почты». В результате удара ранен водитель. Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации.



«Около 15:20 в результате обстрела FPV- дроном произошел пожар в городе Родинское. Горел грузовой автомобиль «Новой почты», ликвидация пожара в 15:24», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что осколочное ранение брюшной полости получил водитель автомобиля, 1969 года рождения.



Кроме того, россияне трижды атаковали Покровск.



В 10:00 повреждена многоэтажка в северной части города.



Около 11:30 под обстрел попал частный сектор севера Покровска. Вследствие вражеской атаки повреждены 2 жилых дома. Информация о пострадавших не поступала.



Около 14:30 армия РФ нанесла удар по микрорайону «Лазурный», в результате чего поврежден многоэтажный дом. Проверяется информация о возможном пребывании людей под завалами.



Ранее мы писали, что утром в воскресенье, 30 марта, российские оккупанты нанесли удар по Славянску Донецкой области.