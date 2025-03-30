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Люди живут в нечеловеческих условиях, россияне ежедневно наносят удары: какая ситуация в Торецкой громаде

30 марта 2025, 15:22

Люди живут в нечеловеческих условиях, россияне ежедневно наносят удары: какая ситуация в Торецкой громаде

Сколько людей остается в Торецке. Фото: скриншот с видео Сколько людей остается в Торецке. Фото: скриншот с видео

Российские захватчики интенсивно наносят удары по территории Торецкой громады, что в Донецкой области. Только за сутки было нанесено почти 200 обстрелов. Часть Торецка занята российской армией, в городе продолжаются уличные бои. Об этом рассказал начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телемарафона.

«Ситуация в городе остается достаточно напряженной. Враг сокрушительно обстреливает территорию Торецкой громады. В частности, за последние сутки произошло 198 обстрелов, из них: три авиаудара, 67 ударов с БПЛА, из которых — 23 с FPV-дронов. Да, определенная часть города занята, но идут уличные бои, бои за каждый дом, за каждую частную застройку, многоквартирную застройку. Наши воины несмотря на численное превосходство врага, дают достойный отпор, ни один дом, ни одно помещение не сдается без боя», — заявил он.

По его словам, в Торецке остаются 48 человек, в громаде — 140. Во время обстрелов люди скрываются в укрытиях, «они проживают в нечеловеческих условиях».

«Трудно объяснить их психологию, почему они не выезжают. Мотивация такая, что они здесь родились, они здесь готовы последние дни провести. В основном остались люди пожилого возраста. Вчера (29 марта - ред.) был случай в Сухой Балке, человек получил ранение и нам нужно было его эвакуировать в более безопасное место для оказания медицинской помощи. Это так периодически гражданское население страдает во время очередных авиаударов и артиллерийских обстрелов», — рассказал он.

Эвакуация затруднена, продукты питания привозят жителям украинские военные. 

Ранее мы писали, что 4-й батальон охраны 101-й бригады охраны Генерального штаба ВСУ провел операцию по уничтожению российской пехоты, которая накопилась в пятиэтажном доме в городе Торецк Донецкой области.

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