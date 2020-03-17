«ДНР» собирается законсервировать горловский «Стирол»

Группировка «ДНР» рассматривает возможность консервации предприятия «Стирол» в Горловке. Об этом сообщил так называемый министр «промышленности и торговли» Эдуард Арматов, пишет сепаратистский сайт ДАН.



По его словам, консервация необходима для того чтобы «сохранить в том виде в котором он есть, до тех пор, пока не улучшится состояние с боевыми действиями».



Он утверждает, что также рассматривается вопрос о погашении задолженности сотрудникам и финансирование персонала завода в режиме консервации предприятия.

До начала боевых действий в 2014 году «Стирол» был одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в Европе.



В начале года глава «ДНР» Денис Пушилин признал, что перед работниками «Стирола» существует задолженность по зарплате.



В 2018 году в «ДНР» объявили о намерении запустить «Стирол», однако позже от этой идеи отказались.



«Стирол» принадлежит компании Ostchem украинского олигарха Дмитрия Фирташа. После начала боевых действий в компании заявили о потере контроля над предприятием.