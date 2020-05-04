Резников хочет ввести электронную очередь для пересекающих КПВВ

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников анонсировал создание электронной очереди для пересекающих КПВВ за соцвыплатами. Об этом он рассказал в интервью онлайн-изданию «Левый берег».



«Люди будут знать, в какой день они пересекают КПВВ, что их ждут в Ощадбанке. Мы понимаем, какое количество наличности должно быть аккумулировано в отделениях Ощадбанка для того, чтобы сделать выплаты даже по карточкам. Поэтому мы создаем рабочую группу Ощадбанк — Минсоцполитики — Минреинтеграции — Госпогранслужба — военные/ ООС — Служба безопасности Украины. И проработаем этот механизм, чтобы люди могли в установленный день пересечь КПВВ, продлить свою верификацию, получить деньги, сделать покупки», — сказал он.



По мнению Резникова, электронная очередь поможет избежать очередей на КПВВ.



Также он отметил, что такая система позволит сделать верификацию относительно количества проживающих на временно оккупированной территории и на подконтрольной Украине.



Вице-премьер сообщил, что ежегодно фиксируется более 13 миллионов пересечений через линию соприкосновения. По последним данным, подчеркнул чиновник, социальную помощь получают около 600 тысяч человек.