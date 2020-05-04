Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Резников хочет ввести электронную очередь для пересекающих КПВВ

04 мая 2020, 22:34

Резников хочет ввести электронную очередь для пересекающих КПВВ

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников анонсировал создание электронной очереди для пересекающих КПВВ за соцвыплатами. Об этом он рассказал в интервью онлайн-изданию «Левый берег».

«Люди будут знать, в какой день они пересекают КПВВ, что их ждут в Ощадбанке. Мы понимаем, какое количество наличности должно быть аккумулировано в отделениях Ощадбанка для того, чтобы сделать выплаты даже по карточкам. Поэтому мы создаем рабочую группу Ощадбанк — Минсоцполитики — Минреинтеграции — Госпогранслужба — военные/ ООС — Служба безопасности Украины. И проработаем этот механизм, чтобы люди могли в установленный день пересечь КПВВ, продлить свою верификацию, получить деньги, сделать покупки», — сказал он.

По мнению Резникова, электронная очередь поможет избежать очередей на КПВВ.

Также он отметил, что такая система позволит сделать верификацию относительно количества проживающих на временно оккупированной территории и на подконтрольной Украине.

Вице-премьер сообщил, что ежегодно фиксируется более 13 миллионов пересечений через линию соприкосновения. По последним данным, подчеркнул чиновник, социальную помощь получают около 600 тысяч человек.

ТЕГИ

Люди
Алексей Резников
Прочее
КПВВ Линия соприкосновения

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
В ОБСЕ подтвердили гибель жительницы пригорода Донецка
22:07
В «ДНР» заявили о ранении четырех человек в Донецке в ходе обстрела
21:32
«ЛНР» лишила луганчанина свободы на 12 лет по обвинению в «госизмене»
18:12
За фейки о коронавирусе «ДНР» намерена сажать или штрафовать
17:31
Экс-пленный «ЛНР»: В колонии в Вахрушево — около 13 человек, которых обвиняют в «госизмене»
13:54
«ДНР» раскрыла детали взрыва в Донецке: один человек погиб, еще один ранен
12:27
«ЛНР» закрыла поликлинику в Луганске из-за коронавируса
11:08
«ЛНР» заявила о 144 случах коронавируса
10:22
«ДНР» заявила о 8 новых случаях коронавируса. Всего — 128
09:26
Сегодня — шестой день забастовки против закрытия «ЛНР» шахты в Зоринске
21:37
Договоренности в «нормандском формате», забастовка в «ЛНР» и распространение COVID-19. Главное за неделю
21:33
«ДНР» сообщила о росте случаев коронавируса до 120
15:45
Забастовка против закрытия шахт «ЛНР»: Горняки в Зоринске пятые сутки остаются под землей
11:20
«ДНР» заявила о пяти новых случаях COVID-19. Всего в ОРДО — 110
21:28
Россия рискует Донбассом. В ОРЛО бастуют ►
все новости
23:38
В Донецкой области — три новых случая коронавируса. Все — медработники
23:00
В ОБСЕ подтвердили гибель жительницы пригорода Донецка
22:34
Резников хочет ввести электронную очередь для пересекающих КПВВ
22:07
В «ДНР» заявили о ранении четырех человек в Донецке в ходе обстрела
21:32
«ЛНР» лишила луганчанина свободы на 12 лет по обвинению в «госизмене»
21:15
Переселенцев ущемляют или нет? Решаем на «Линии соприкосновения» ►
21:03
В Офисе президента анонсировали создание общественного совета
20:30
Ермак рассказал, с кем власть готова вести переговоры на Донбассе
20:10
Ермак по-прежнему верит, что Украина проведет местные выборы и в ОРДЛО
19:49
Суд сделал закрытым процесс над Романом Лягиным
19:22
Украина подключит к переговорам в ТКГ по Донбассу представителей министерств и парламента
18:52
Суд заочно арестовал Януковича по делу о свержении конституционного строя
18:12
За фейки о коронавирусе «ДНР» намерена сажать или штрафовать
17:31
Экс-пленный «ЛНР»: В колонии в Вахрушево — около 13 человек, которых обвиняют в «госизмене»
16:59
142 полицейских заразились коронавирусом
все новости
ВИДЕО
Россия рискует Донбассом. В ОРЛО бастуют ►
02 мая, 21:28
Нужен ли в Донецке памятник Сталину? Опрос на улице ►
02 мая, 14:30
Работники вышли на минтинг из-за того, что «ЛНР» закрывает шахту
01 мая, 09:27

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция