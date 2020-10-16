Кравчук: Украина не отказывалась от новой «дорожной карты» по Донбассу, о чем заявлял Грызлов

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подтвердил, что на заседании 14 октября российская сторона предложила новую «дорожную карту» по Донбассу. Об этом он сообщил в комментарии «Новостям Донбасса».



Кравчук отметил, что после длительных дискуссий было решено поручить политической подгруппе рассмотреть предложения всех сторон и выбрать наиболее эффективные и перспективные из них.



«Они [россияне] предложили сразу его рассмотреть. После длительных дискуссий нам удалось договориться о том, чтобы поручить разработку этого плана рабочей группе, чтобы они внимательно изучили не только то, что предложил Грызлов, но и все наработки, которые были на это время. Украина тоже работала над этими вопросами», — рассказал глава делегации Украины в ТКГ.



По имеющейся у Кравчука информации, о наработке новой «дорожной карты» уже проинформирован координатор политподгруппы от ОБСЕ Пьер Морель.



По мнению Кравчука, единый пошаговый план с учетом позиций всех сторон поможет выйти из тупика в переговорном процессе.



«Потому что всегда в политической группе, прежде всего, но не всегда, никакие решения не принимались. Ставились определенные условия», — подчеркнул переговорщик.

По итогу видеоконференции Трехсторонней контактной группы 14 октября полпред России на переговорах Борис Грызлов заявил, что украинская сторона отказалась рассматривать предложенный россиянами пошаговый план действий по урегулированию. Из заявлений Кравчука следует, что слова Грызлова не соответствуют действительности.