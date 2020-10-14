Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Россия в ТКГ предлагает согласовать новый документ

14 октября 2020, 22:23

Россия в ТКГ предлагает согласовать новый документ

Россия в Трехсторонней контактной группе предложила подготовить новую «дорожную карту» по урегулированию конфликта на Донбассе. Текст документа в РФ не раскрывают, также о нем пока не упоминали в украинской делегации.

На заседании Контактной группы 14 октября делегация РФ предложила поручить подгруппе по политическим вопросам доработать представленный россиянами проект «Плана действий».

Как заявил полпред РФ на переговорах Борис Грызлов, данный план включает последовательность шагов в политической, экономической, гуманитарной сферах и сфере безопасности «в соответствии с Минскими соглашениями». Документ предлагалось согласовать к следующему заседанию Трехсторонней контактной группы 28 октября.

«Украинская сторона даже отказалась этот план рассматривать, предложив работать по модернизации Минских соглашений, что равноценно отказу от их выполнения», — говорится в заявлении Грызлова для российских СМИ.

Россия отказывается признавать себя стороной конфликта на Донбассе. В Кремле неоднократно говорили, что хотят официальных переговоров Киева с группировками «Л-ДНР».

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что в рамках переговоров допустимо общение с членами группировок «ДНР» и «ЛНР», «у которых руки не в крови», но нельзя подписывать документы, «которые могут навредить Украине».

ТЕГИ

Прочее
Трехсторонняя контактная группа Минские соглашения

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
10:14
«ДНР» зарегистрировала 86 новых случаев коронавируса и 14 смертей за сутки
09:27
«ЛНР» сообщила о 18 заболевших коронавирусом за сутки
23:56
ОБСЕ уточнила о ранении подростков в Макеевке: взрыв гранаты произошел возле школы
22:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:31
«ДНР» разрешила выписывать из больниц пациентов с COVID-19 без проведения теста
15:01
В Горловке умер заместитель главного санитарного врача. «ДНР» причину смерти не озвучивает
11:11
На Луганщине через неподконтрольную границу заехал российский грузовик. ОБСЕ доступ не дали
10:22
«ДНР»: 110 новых случаев коронавируса и четыре смерти
09:35
«ЛНР» за сутки зарегистрировала три летальных случая от COVID-19
23:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 октября
22:26
В Донецке в отделении для больных COVID-19 не хватает средств защиты и лекарств. Медики отказываются работать
14:17
«ЛНР» приговорила двоих сотрудников «ГИБДД» к 8 и 9 годам тюрьмы
12:31
«ДНР» приговорила мужчину к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»
10:12
«ЛНР» сообщила о трех умерших от коронавируса за сутки. Еще 16 человек заболели
все новости
22:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:34
РФ отказалась от предложений ОБСЕ по конфиденциальности работы ТКГ
22:33
Зеленский назвал прифронтовой Донбасс «крутым местом»
22:23
Россия в ТКГ предлагает согласовать новый документ
21:45
Степанов назвал предложение России о вакцине от COVID-19 «политической вещью»
20:55
«Краматорсктеплоэнерго» не нашло поставщика антрацита, который добывается только в ОРДЛО
19:43
В Северодонецке открыли мемориал погибшим в ходе конфликта медикам
18:57
До 90 человек заболели коронавирусом в Верховной Раде
18:11
Боевики обстреляли позиции ООС под Водяным
17:35
В ВСУ коронавирусом болеют 914 человек
16:47
Беспилотник миссии ОБСЕ глушили над участком разведения в районе Петровского
16:30
«Жест доброй воли». Путин разрешил трем украинским предприятиям поставлять товары в Россию
14:52
Число инфицированных коронавирусом на Луганщине превысило две тысячи
14:24
Первый вопрос Зеленского к 25 октября: нужно ли пожизненное заключение за масштабную коррупцию?
14:12
Разумков: Средства на опрос 25 октября не выделялись, ЦИК его проводить не может
все новости
ВИДЕО
Поджог или стихийное бедствие. Почему горела Луганщина? ►
12 октября, 17:54
Тайный план Зеленского по Донбассу и причины пожаров на Луганщине ►
10 октября, 21:07
Ермак допустил видеовстречу «нормандских» советников по Донбассу на следующей неделе
08 октября, 19:34

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® / (Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция