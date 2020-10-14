Россия в ТКГ предлагает согласовать новый документ

Россия в Трехсторонней контактной группе предложила подготовить новую «дорожную карту» по урегулированию конфликта на Донбассе. Текст документа в РФ не раскрывают, также о нем пока не упоминали в украинской делегации.



На заседании Контактной группы 14 октября делегация РФ предложила поручить подгруппе по политическим вопросам доработать представленный россиянами проект «Плана действий».



Как заявил полпред РФ на переговорах Борис Грызлов, данный план включает последовательность шагов в политической, экономической, гуманитарной сферах и сфере безопасности «в соответствии с Минскими соглашениями». Документ предлагалось согласовать к следующему заседанию Трехсторонней контактной группы 28 октября.



«Украинская сторона даже отказалась этот план рассматривать, предложив работать по модернизации Минских соглашений, что равноценно отказу от их выполнения», — говорится в заявлении Грызлова для российских СМИ.

Россия отказывается признавать себя стороной конфликта на Донбассе. В Кремле неоднократно говорили, что хотят официальных переговоров Киева с группировками «Л-ДНР».



Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что в рамках переговоров допустимо общение с членами группировок «ДНР» и «ЛНР», «у которых руки не в крови», но нельзя подписывать документы, «которые могут навредить Украине».