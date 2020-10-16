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Кравчук рассказал, какие пункты будут в новой «дорожной карте» по Донбассу

16 октября 2020, 16:01

Кравчук рассказал, какие пункты будут в новой «дорожной карте» по Донбассу

«Дорожная карта» по урегулированию конфликта на Донбассе будет включать, в том числе, пункты об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Об этом сообщил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в комментарии «Новостям Донбасса».

На последней видеоконференции ТКГ, состоявшейся 14 октября, политическим подгруппам поручили разработать пошаговый план действий с учетом предложений всех сторон.

«Насколько мне известно, предложения, которые разрабатываются в политической и других группах, речь идет об особых условиях организации местной власти и организации исполнительной власти в районах, неконтролируемых сегодня украинской властью. То есть какой-то шаг мы уже сделали, я думаю», — рассказал Кравчук.

Он подчеркнул, что о принятии только предложений ОРДЛО речи не идет, но их мнение будет учитываться в политподгруппах.

«Чтобы не было впечатления, будто появился один единственный план и остальные не годятся. Украина не будет возражать против подготовки пошагового плана, который включит все наработки, достигнутые за все эти годы», — рассказал Кравчук.

«То есть взять всё положительное и подготовить реальный выполнимый ответственный пошаговый план для этих регионов. Я думаю, если рассмотреть внимательно, в том числе, предложенный план ОРДЛО, то взять оттуда все лучшее», — пояснил переговорщик.

Кравчук сообщил, что в новых предложениях ОРДЛО отсутствует пункт о местных выборах.

«Я читал новые предложения ОРДЛО по "дорожной карте", там уже нет вопроса выборов. Вопрос о постановлении о выборах снят», — проинформировал он.

В то же время, глава украинской делегации отказался озвучивать требования ОРДЛО относительно контроля над границей.

«Я не могу рассказывать о плане ОРДЛО. Вы их спросите, это их предложение, я не могу о нем ничего рассказывать», — сказал он.

Кравчук также добавил, что «дорожная карта» охватит все вопросы, касающиеся урегулирования, в том числе, обмен удерживаемыми лицами.

«Хотелось бы, чтобы мелочи не были выдвинуты как главные условия, потому что это всегда приводит к тупику, а мы смотрели бы вперед, то есть добивались мира и после установления мира добиваться организации жизни в новых условиях», — отметил он.

Выполнение условий «дорожной карты» по урегулированию будет способствовать созданию свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе, сообщил глава делегации. По его словам, СЭЗ сможет начать функционировать после установления мира и проведения местных выборов в ОРДЛО.

«Как только мы создадим то, что предусмотрено в разных наработках, в том числе у ОРДЛО, но не единственные. Если единственные, Украина на это не пойдет. У нас тоже есть предложения и мы хотели бы, чтобы они были учтены. Нужна совместная работа. Нельзя думать, что сегодня кто-то подготовим документ, а завтра за него проголосовали все. Это иллюзии», — отметил он.

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