Зеленский увидел уменьшение снайперских обстрелов на Донбассе

На Донбассе в последнее время произошло снижение количества снайперских обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в рамках форума «Украина 30. Безопасность страны».



По его словам, этого удалось достичь благодаря давлению со стороны Украины и ее международных партнеров.



«Почти ушли в прошлое снайперские выстрелы. Их действительно стало очень мало. Именно из-за прицельного снайперского огня было больше 30 жертв [среди украинских военных] только в этом году», — подчеркнул Зеленский.



Вместе с тем он отметил, что в зоне конфликта продолжаются «провокационные обстрелы» из других видов оружия.



Президент напомнил, что в Трехсторонней контактной группе не удалось договориться о полном прекращении огня начиная с Пасхальных праздников и механизме за контролем «тишины».



«Были договоренности с точки зрения публикации — как это будет звучать официально. Я считаю, [что не удалось окончательно договориться] из-за того, что формулировки постоянно не подходили российской стороне в ТКГ», — сказал Зеленский.