«Зампредседателя верховного суда ЛНР» сообщено о подозрении в преступлениях против Украины

«Заместителю председателя верховного суда» при группировке «ЛНР» сообщено о подозрении в госизмене и других преступлениях против Украины, передает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, в 2014 году действующая судья апелляционного суда Луганской области, изменив присяге на верность народу Украины, вошла в состав рабочей группы так называемого «народного совета ЛНР», который от имени оккупационной администрации РФ занимался созданием «собственного законодательства».



Подозреваемая приняла участие в разработке псевдозаконопроектов «ЛНР»: «Гражданского кодекса», «Гражданского процессуального кодекса», «Земельного кодекса» и «Семейного кодекса». Впоследствии они были переданы в «народный совет ЛНР» и вступили в силу на контролируемой группировкой «ЛНР» территории.



В 2018 году женщина заняла должность «судьи», а в дальнейшем – «заместителя председателя верховного суда ЛНР».



«В составе незаконно созданной судебной ветви подозреваемая до настоящего времени оказывает содействие представителям Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, осуществляет "правосудие" от имени оккупационной администрации РФ и принимает "судебные решения", противоречащие принципам Конституции и законодательным актам Украины, нарушая права людей, проживающих на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области», – подчеркивают в Офисе генпрокурора.



«Судье ЛНР» сообщено о подозрении по факту совершения действий, направленных на свержение конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины, государственной измены (ч.3 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 УК Украины).



Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемой в розыск и обращения с ходатайством в суд для осуществления специального досудебного расследования.