В Донецкой области будут судить командира роты боевиков «ДНР»

В суд направлен обвинительный акт в отношении 39-летнего боевика по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участия в не предусмотренных законом вооруженных формированиях. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



«Специальным досудебным расследованием установлено, что в течение 2014-2015 годов злоумышленник командовал одним из подразделений не предусмотренным законом вооруженного формирования "1-ый Семеновский батальон" и "9 ротой 3 артбатальйона 1-ой Славянской бригады", в состав которых входило около 100 человек», — говорится в сообщении.



Отмечается, что обвиняемый организовывал обеспечение личного состава незаконных вооруженных формирований группировки «ДНР» военной формой, огнестрельным оружием и боеприпасами к ней.



«Кроме того, командир НВФ оккупационной администрации РФ принимал непосредственное участие в боевых действиях против сил Антитеррористической операции на территории населенных пунктов Славянского и Шахтерского районов Донецкой области, а также населенного пункта Гранитное Бойковского района», — рассказали в прокуратуре.



Обвинительный акт по части 2 статьи 110, части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины направлен на рассмотрение в Славянский горрайонный суд Донецкой области.



Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.