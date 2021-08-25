Еще 727 случаев коронавируса выявили в Украине

За вторник, 24 августа, в Украине выявили 727 новых случаев заражения коронавирусом, что на 35 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 382 пациента, а 20 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 276 590 человека. Из них выздоровели 2 202 160 пациентов, а 53 521 человек умер.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.



Всего вчера провели 26 204 тестирования.