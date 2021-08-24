Почти 700 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 23 августа, в Украине выявили 692 новых случая заражения коронавирусом, что на 82 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 345 пациентов, а 27 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 275 863 человека. Из них выздоровели 2 201 778 пациентов, а 53 501 человек умер.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.



Всего вчера провели 35 858 тестирований.