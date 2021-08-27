«ДНР» предупредила об очередях на российской границе в дни голосования на выборах в Госдуму

«Министерство транспорта» при группировке «ДНР» будет организовывать подвоз жителей ОРДО с российскими паспортами для участия в голосовании на выборах в Госдуму РФ. В связи с этим будут загружены пункты пропуска на «границе» с Россией, сообщает пресс-служба «ведомства».



«Министр транспорта ДНР» Дмитрий Подлипанов заявил, что поездки в Ростовскую область РФ будут бесплатными, но желающим проголосовать придется пересаживаться из автобуса в автобус.



«Автобусы доставят пассажиров до пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией, граждане пройдут границу, после чего пересядут на автобусы, следующие в направлении избирательных участков», – сообщил Подлипанов.



В «минтрансе» также рекомендовали жителям ОРДО «заранее спланировать свои поездки через пограничные пункты пропуска "Успенка", "Мариновка", "Новоазовск" с учетом повышенной загрузки в период с 17 по 19 сентября 2021 года».

Для участия в росийских выборах группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей на портале «Госуслуги». Кроме того, организована агитационная кампания за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.



Стало известно, что более 100 тысяч жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами получили право проголосовать дистанционно на выборах в Госдуму.



Свой протест против проведения российских выборов на оккупированных территориях выразил МИД Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты выборов.