Будут ли жители Донецка голосовать на выборах в Госдуму РФ? Опрос на улице ►

В сентябрьских выборах в Госдуму России могут поучаствовать сотни тысяч жителей отдельных районов Донбасса, получивших российские паспорта. Подготовка к голосованию на неподконтрольных Украине территориях началась намного раньше — массовая раздача паспортов РФ, пропаганда, агитация со стороны путинской «Единой России».



Из-за боязни санкций, официально открывать участки в ОРДЛО Кремль не будет. Основную ставку делают на дистанционное голосование. Для этого агитировали оформлять СНИЛСы. В начале августа на оккупированных территориях открыли так называемые информационные центры, в которых жителям разъясняют, как проголосовать. Но по факту это своеобразные избирательные участки, где будут голосовать с помощью компьютеров. Что думают о выборах в Госдуму РФ жители Донецка, собираются ли они голосовать — «Новости Донбасса» спросили на улицах города.