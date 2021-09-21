В украинской делегации ТКГ назвали возможную причину обострения на Донбассе: не только выборы в РФ

Боевики усилили обстрелы на Донбассе накануне выборов в Государственную думу РФ, которые состоялись 17-19 сентября, но обострение ситуации связано не только с выборами. Такое мнение высказала участница гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова в эфире телеканала «Дом».



Она считает, что это обострение на Донбассе связано не столько с выборами, сколько с тем, что Россия не может, как это было раньше, очень сильно давить на Украину в переговорном процессе — как в Нормандском, так и в Минском.



«Каждый раз, когда Россия в переговорном процессе ничего не достигала, она либо шантажом, либо усилением обострения на востоке Украины пыталась каким-то образом Украину заставить либо подписать, либо принято то, что хотелось бы России. Я бы больше связывала это с тем, что у них не выходит навязать что-либо не только Украине, а уже и международному сообществу, нашим международным партнерам. Не может навязать свое видение, свои желания, как это было раньше. Хотя, частично, может быть, имеет место какая-то связь с выборами. Но больше это похоже на то, что Россия не может оказывать давление на Украину», — сказала Иванова.



При этом она добавила, что Украина стоит на дипломатическом решении конфликта, но готова в любой момент защитить свои границы и государство.



«Вооруженные силы Украины далеко не те, которые были в 2014 году. У нас сейчас достаточно сильная армия. Армия, которая прошла боевое крещение. Вооруженные силы сейчас стоят очень крепко на ногах. И поэтому Украина сейчас далеко не слабое государство», — отметила Татьяна Иванова.

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