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Арестович рассказал о возможной ответственности жителей ОРДЛО за участие в выборах в ГосДуму

19 сентября 2021, 16:44

Арестович рассказал о возможной ответственности жителей ОРДЛО за участие в выборах в ГосДуму

Россия должна понести ответственность за привлечение к «выборам» в Госдуму жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей и оккупированного Крыма.

Об этом на телеканале «ДОМ» заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

«Форма и сроки этой ответственности [России] сейчас организовываются американской дипломатией и украинским военно-политическим руководством. Думаю, что в речи президента на Генассамблее ООН
будет дана политическая оценка этому привлечению. И что касается мер на уровне украинского государства, то, как известно, Совет национальной безопасности и обороны 17 сентября ввел санкции против тех людей, которые организовывают и проводят такие "выборы"», — отметил он.

Что касается рядовых жителей оккупированных территорий, то ответственность за участие в этих «выборах» будет зависеть от уровня их вовлеченности в них.

«Здесь не надо всех одним миром мазать. Здесь надо смотреть в каждой отдельной ситуации. Есть люди, которые вынуждены это сделать, чтобы не остаться без работы. Те же самые бюджетники, которых ставят на оккупированных территориях в очень жесткое положение: не "голосуешь" — ты без работы. А, возможно, тебя еще будут преследовать. Есть люди, которые добровольно взяли и пошли», — подчеркнул Арестович.

Он добавил, что решения будут приниматься после возврата Крыма и части Донбасса под контроль Украины. Арестович уточнил, что изучением этих ситуаций будут заниматься спецслужбы, правоохранители и другие украинские органы власти.

«Я полностью уверен, что простые люди не пострадают. Пострадают в первую очередь те, которые принимали соответствующие решения и выступали пособниками оккупантов. То есть принимали активное и сознательное участие в организации антиукраинской деятельности, нарушении украинского и международного законодательств. И способствовали деятельности оккупанта», — акцентировал Алексей Арестович.

В этой связи Арестович посоветовал «сторонникам России» покинуть временно неподконтрольные территории.

«И лучшее, что можно было бы этим людям сделать, — быстренько убраться вместе с российскими войсками, когда придет время. Потому что оставаться здесь у нас будет не лучшим решением для них», — резюмировал он.

17 сентября в России началось голосование на выборах в Государственную думу, которое продлится до 19 сентября. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.

Голосуют жители неподконтрольной Украине части Донбасса как непосредственно в ОРДЛО с помощью онлайн-системы, так и выехав на участки в Ростовскую область РФ.

Накануне Верховная Рада приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей ОРДЛО и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

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