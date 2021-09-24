В «ДНР» рассказали, что означает свободная торговля с «ЛНР»

Группировки «ЛНР» и «ДНР» пока не отменили так называемый таможенный контроль, установленный на границе отдельных районов Донецкой области и отдельных районов Луганской области. Как заявил глава «ДНР» Денис Пушилин, сначала нужно разработать «подзаконные нормативные акты для введения единого порядка регулирования внешнеторговой деятельности».



При этом, если предприятие, зарегистрированное при группировке «ДНР», захочет поставить товар в отдельные районы Луганской области и наоборот, то это все же будет считаться «внешнеэкономическим контрактом». Пушилин подчеркнул, что «режим свободной торговли» не предполагает объединения ОРДО и ОРЛО.



Преференции свободной торговли будут заключаться в том, что предприятию «ДНР» или «ЛНР» не нужно проходить процедуру аккредитации как «субъекта внешнеэкономической деятельности». Это значит, что поставка товаров в рамках заключенного контракта не облагается таможенными пошлинами и сборами.

С 1 октября группировки уберут «таможенные» посты в связи с созданием «единой экономической зоны и единого таможенного пространства».