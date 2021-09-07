«Таможню» между «ДНР» и «ЛНР» ликвидируют с 1 октября

Группировки «ДНР» и «ЛНР» с 1 октября уберут «таможенные» посты в связи с созданием «единой экономической зоны и единого таможенного пространства». Об этом заявил председатель «государственного таможенного комитета ЛНР» Юрий Афанасьевский, передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



«С 1 октября 2021 года таможенных постов между ЛНР и ДНР не будет», – сказал он в ходе обсуждения «программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы», которое состоялось в Луганске.



Афанасьевский утверждает, что «в рамках функционирования единого таможенного пространства на единой таможенной территории будет функционировать единый внутренний рынок товаров, применяться единые таможенные тарифы и иные меры регулирования внешней торговли товарами с третьими странами».



По его словам, «документы», выданные структурами «ДНР» и «ЛНР», «признаются и применяются в равной степени».

Ранее группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили о создании «единого экономического пространства», подразумевающего синхронизацию «законодательств».