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Блэкаут в ОРЛО: «ЛНР» предупредила о масштабном отключении электроэнергии

29 сентября 2021, 23:12

Блэкаут в ОРЛО: «ЛНР» предупредила о масштабном отключении электроэнергии

На временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области готовится масштабное отключение электроэнергии с 8 по 10 октября. Об этом сообщило «министерство топлива, энергетики и угольной промышленности» при группировке «ЛНР», передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».

Как уточняется, отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа».

«В связи с необходимостью проведения плановых ремонтных работ на ВЛ 500 кВ "Шахты-Победа" и другом высоковольтном оборудовании по всей территории ЛНР в период с 19:00 8 октября до 10:00 10 октября 2021 года будет производиться отключение электроэнергии», — говорится в сообщении.

В «министерстве» отметили, что высоковольтная линия является основным источником электропитания ОРЛО. На время выполнения ремонтных работ будет ощущаться дефицит мощности электрической энергии.

В «ЛНР» уверяют, что дополнительные источники питания будут задействованы для подачи электроэнергии и обеспечения работы связи, медицинских учреждений, аварийных служб, насосных станций, предприятий пищевой промышленности, крупных супермаркетов.

Первый заместитель председателя «правительства ЛНР» Юрий Говтвин заявил, что отключение электроэнергии не коснется учреждений здравоохранения и крупных предприятий.

«Все стратегические объекты будут работать в плановом режиме. Под ними мы понимаем больницы, АМК (Алчевский металлургический комбинат), республиканскую топливную компанию "Востокуголь", также сейчас у нас на особом контроле находятся объекты хранения вакцин от COVID-19, потому что для них нужно создать определенные условия», — сказал Говтвин.

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