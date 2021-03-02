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Просроченные карты Ощадбанка: Что можно сделать без личного присутствия пенсионеров-переселенцев

02 марта 2021, 18:16

Просроченные карты Ощадбанка: Что можно сделать без личного присутствия пенсионеров-переселенцев

С начала действия карантина у многих пенсионеров-переселенцев закончился срок действия карты Ощадбанка. Что делать тем, кто не может попасть в банк на подконтрольной украинской власти территории из-за закрытых боевиками КПВВ, в программе «Имею право» на телеканале «Дом» объяснила первый заместитель директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Оксана Василяка.

Она отметила, что если пенсионер-ВПЛ получает пенсию в Ощадбанке, то скорее всего у него оформлен пакетный счет «Мій рахунок». И недавно Ощадбанк продлил действие просроченных карт переселенцев «Мій рахунок» до 1 мая 2021 года. То есть данные карты являются активными, по ним можно проводить любые операции.

«Некоторые операции по картам человек может делегировать, правильно оформив нотариальную доверенность. Это такие вопросы, как: получение перевыпущенной карты, проведение некоторых уточнений по карте – анкетных данных, телефонных номеров, которые привязаны к карте, и так далее. То есть на сегодняшний день есть некоторые возможности решения вопросов по карте, если человек находится дистанционно», – пояснила Оксана Василяка.

Юрист добавила, что в законодательство Украины в связи с карантином также был внесен ряд важных изменений именно относительно прав внутренне перемещенных лиц:

1. На протяжении действия карантина и 30 дней после его завершения запрещено блокировать расчетные счета по расходным операциям без личной идентификации клиента (согласно закону Украины №530 от 17.03.2020 года).

«Если на период действия карантинных ограничений и 30 дней после них можно не подтверждать идентификацию человека и карта не блокируется, то Ощадбанк продлил такой срок до 60 дней. То есть человеку не нужно ехать в Ощадбанк, эта карта автоматически продлевается до 60 дней после окончания карантина», – уточнила Оксана Василяка.  

2. На период действия карантина и 30 дней после его окончания не проверяется место фактического проживания внутренне перемещенного лица при назначении ему пенсии, социальных выплат и других начислений, предусмотренных законодательством.

Юрист также посоветовала пользоваться онлайн-банкингом «Ощад 24», и там же читать новости. По ее словам, Ощадбанк активно информирует всех граждан, в том числе внутренне перемещенных лиц, о выплатах пенсий и о тех ограничениях, которые действуют на сегодняшний день.

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