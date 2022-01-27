Путину хорошо известно об инициативе поставлять оружие боевикам на Донбассе — Песков

Президент России Владимир Путин с пониманием относится к инициативе партии власти «Единая Россия» о предоставлении оружия боевикам группировок «ДНР» и «ЛНР», но какой-либо реакции на этот счет на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.



«Президенту прекрасно известно об этом мнении. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является, в том числе и для "Единой России". Но сейчас нет какой-либо реакции президента на эту инициативу», — сказал он журналистам.



На вопрос о том, является ли это чем-то новым или Россия уже помогала оружием боевикам, Песков ответил: «Это что-то новое».

Ранее «Единая Россия» обратилась к руководству РФ с просьбой предоставить группировкам «ДНР» и «ЛНР» вооружение. РФ может передать боевикам ПЗРК, противотанковые снаряды и мины, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.