Сутки на Донбассе: зафиксированы новые обстрелы

За минувшие сутки, 15 февраля, незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, два из которых с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает пресс -служба штаба операции Объединенных сил.



Боевики вели обстрелы в направлении Катериновки, применяя противотанковые ракетные комплексы.



В направлении Лобачево они стреляли из ручных противотанковых гранатометов.



Вблизи Орехово незаконные вооруженные формирования применили минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Поблизости Станицы Луганской они стреляли из минометов калибра 82 мм.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



Группировка «ДНР» обвинила ВСУ в обстреле своих позиций. Утверждается, что нарушение режима «тишины» зафиксировано в направлении Зайцево.



Группировка «ЛНР» утверждает, что нарушение режима «тишины» зафиксировано в направлении Орехово-Голубовское. Утверждается, что в результате этого обстрела погиб «военнослужащий народной милиции».



В штабе ООС отметили, что с полуночи по состоянию на 7:00 16 февраля со стороны боевиков зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением вооружения, запрещенного Миснкими договоренностями. По околицам Станицы Луганской они вели огонь из минометов калибра 82 мм.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы полностью не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.



26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран Нормандского формата. Стороны согласовали коммюнике, в котором, в частности, поддержали устойчивый режим прекращения огня на Донбассе, который должен действовать без каких-либо условий.