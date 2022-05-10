В Беларуси объявили проверку войск из-за учений НАТО

В Беларуси заявили о начале второго этапа внезапной проверки войск. В Минобороны республики проверку назвали реакцией на учения НАТО. Об этом пишет ТАСС.



О старте второго этапа проверки сил реагирования объявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.



«Все это спланировано в рамках того, что… адекватная реакция на учения, которые с 1 мая проходят на территории стран НАТО под названием "Защитник Европы"», – заявил он.



По его словам, Беларусь будет реагировать на «определенные угрозы» выдвижением «соответствующих войск».