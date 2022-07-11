В украинские порты зашли первые 8 судов для экспорта зерна

Первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины, чтобы экспортировать агропродукцию. Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.



«По обращению Мининфраструктуры Военно-Морские силы ВСУ присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море. Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины», - говорится в сообщении.



Использование этого канала стало возможным благодаря освобождению от российских оккупационных войск острова Змеиный. Остров позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на юге Украины. Пока российские войска контролировали Змеиный, движение гражданских судов в южной части Украины было заблокировано.



В ВМС напомнили, что ранее из-за блокады гражданского судоходства компаниям по морской транспортировке пришлось использовать канал Сулина, что привело к скоплению большого количества судов и значительной перегрузке канала.



Как сообщалось, из-за российской агрессии и блокады в Черном море в украинских портах были заблокированы миллионы тонн украинского зерна, значительная часть которого предназначалась для борьбы с мировым кризисом. Частично возобновив экспорт агропродукции по речному пути, Украина способствует ее решению.



Украина ведет переговоры с Турцией и Организацией Объединенных Наций на предмет экспорта украинского зерна.

Читайте также: Эрдоган обсудил вопрос вывоза украинского зерна с Зеленским и Путиным по отдельности

С начала полномасштабного российского вторжения Россия вывезла с временно оккупированных территорий Украины не менее 400 тысяч тонн зерна. Это более четвертой части всего зерна, которое было там на момент оккупации.