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В украинские порты зашли первые 8 судов для экспорта зерна

11 июля 2022, 22:00

В украинские порты зашли первые 8 судов для экспорта зерна

Первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины, чтобы экспортировать агропродукцию. Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.

«По обращению Мининфраструктуры Военно-Морские силы ВСУ присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море. Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины», - говорится в сообщении.

Использование этого канала стало возможным благодаря освобождению от российских оккупационных войск острова Змеиный. Остров позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на юге Украины. Пока российские войска контролировали Змеиный, движение гражданских судов в южной части Украины было заблокировано.

В ВМС напомнили, что ранее из-за блокады гражданского судоходства компаниям по морской транспортировке пришлось использовать канал Сулина, что привело к скоплению большого количества судов и значительной перегрузке канала.

Как сообщалось, из-за российской агрессии и блокады в Черном море в украинских портах были заблокированы миллионы тонн украинского зерна, значительная часть которого предназначалась для борьбы с мировым кризисом. Частично возобновив экспорт агропродукции по речному пути, Украина способствует ее решению.

Украина ведет переговоры с Турцией и Организацией Объединенных Наций на предмет экспорта украинского зерна. 

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С начала полномасштабного российского вторжения Россия вывезла с временно оккупированных территорий Украины не менее 400 тысяч тонн зерна. Это более четвертой части всего зерна, которое было там на момент оккупации.

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экспорт зерна

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