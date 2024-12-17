У Донецькій області ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей із семи населених пунктів. Де вона пройде

У ході позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області ухвалили рішення про оголошення евакуації дітей з їхніми батьками та іншими законними представниками із семи населених пунктів Удачненської громади. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.



На території Покровського району значно погіршилася ситуація, продовжуються активні бойові дії та є реальна загроза життю та здоров'ю мешканців, у тому числі дітей.



Саме тому комісія ухвалила рішення про евакуацію дітей з їхніми сім'ями примусовим чином з території селища Удачне, сіл Калинівка, Молодецьке, Сергіївка, Муравка, Новомиколаївка та Новосергіївка. Усього мають евакуювати у безпечніші регіони 146 дітей.

Нагадаємо, що у Донецькій ОВА розповіли нові подробиці про пошкодження Другого Донецького водогону.