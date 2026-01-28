Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Окупаційна влада Донбасу розширює «Юнармію» за рахунок посилення бюджету
28 січня 2026, 18:04

На тимчасово окупованій території Донецької області продовжується системна мілітаризація дітей та молоді під прикриттям так званого руху «Юнармія».

За заявами представників окупаційної адміністрації, станом на 28 січня 2026 року в угрупуванні «ДНР» налічується 6347 юнармійців. За 2025 рік чисельність руху зросла більш ніж на 1200 осіб.

При цьому віковий діапазон учасників є вкрай широким — від 8 до 35 років, що фактично дозволяє втягувати в мілітаристську ідеологію як дітей шкільного віку, так і молодь.

«Юнармію» на окупованій частині Донбасу було створено 5 квітня 2019 року, а у липні 2023 року офіційно увійшла до складу всеросійського руху. Вже в листопаді 2024 року окупаційна влада прозвітувала про перевищення позначки в п'ять тисяч учасників, що тоді пояснювалося приростом на 630 осіб за рік.

Окрему увагу привертає фінансовий бік процесу. 2026 року в «ДНР» вперше планується запровадження зарплат для «керівників» місцевих штабів «Юнармії».

За словами місцевого «начальника штабу» Віктора Пудака, це стало можливим завдяки збільшенню бюджетних субсидій. Раніше виплати отримували лише функціонери центрального штабу, тепер фінансування поширюється і на місцевий рівень.

Таким чином, окупаційна адміністрація не лише нарощує масштаби залучення дітей та молоді до воєнізованих структур, а й спрямовує додаткові бюджетні кошти на інституціоналізацію та заохочення цієї діяльності.

Фактично йдеться про закріплення мілітаризації підростаючого покоління на окупованій території Донбасу, яке надалі можуть використовувати у бойових діях.

Скріншот

Нагадаємо, на Донбасі окупанти проводять у школах «уроки СВО».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

